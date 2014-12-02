İŞ GÜVENLİĞİ DEVLET İHALE SİSTEMİNE DE DAHİL EDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kulübü’nün düzenlediği "İş Kazaları ve İşçi Sağlığı" konulu konferansa katıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre konferansta konuşan Gürpınar, KKTC’de uygulanan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla yapılanları ve kısa süre önce hayata geçirilen önlemler paketini anlatan Gürpınar, iş güvenliğinin gerek KKTC’nin gerekse dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

KKTC’de de iş kazaları ve işçi sağlığı konusunda ciddi hassasiyet oluştuğuna dikkat çeken Gürpınar, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da çok yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

İş güvenliği konusunda “Amaç insan sağlığını korumak ve ekonomik kayıpların önüne geçmektir” diyen Gürpınar, bu konudaki tedbirlerin kesintisiz olarak işin başlangıcından sonuna kadar süreklilik arz etmesi gerektiğini vurguladı.

2008’e kadar İngiliz Yönetimi’nden kalma “Fabrikalar Yasası”nın uygulamada olduğunu söyleyen Gürpınar, bu yasanın kapsam eksikliğinden dolayı yürürlükten kalktığını; Temmuz 2008’de İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın Meclis’ten geçirildiğini anlattı.

Geçtiğimiz eylül ayında KKTC’de yaşanan ölümlü iş kazalarının ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda eksiklikler olduğuna tespit ettiklerini belirten Gürpınar, kazanın ardından başlatılan çalışmalar sonucunda ise ortaya bir dizi önlem çıkarıldığını söyledi.

Gürpınar, konferansta uygulamaya koydukları 6 maddelik önlemler paketi hakkında da bilgi aktardı.

Açıklamaya göre, 6 başlık altında hazırlanan önlemler paketinin içerdiği konular şöyle:

“Daha etkin bir denetim sistemi oluşturulması; devlet ihale sistemine iş sağlığı ve güvenliğinin dahil edilmesi; iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması; iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığının yaygınlaştırılması; sosyal sigorta sistemine iş sağlığı ve güvenliği hususlarının dahil edilmesi; ceza ve yaptırımların artırılması.”