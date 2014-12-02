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Gürpınar, "İş Kazaları Ve İşçi Sağlığı" Konulu Konferansa Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kulübü’nün düzenlediği  "İş Kazaları ve İşçi Sağlığı" konulu  konferansa katıldı.

Gürpınar, "İş Kazaları Ve İşçi Sağlığı" Konulu Konferansa Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kulübü’nün düzenlediği  "İş Kazaları ve İşçi Sağlığı" konulu  konferansa katıldı.

02 Aralık 2014 Salı 14:56
Gürpınar,
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İŞ GÜVENLİĞİ DEVLET İHALE SİSTEMİNE DE DAHİL EDİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kulübü’nün düzenlediği  "İş Kazaları ve İşçi Sağlığı" konulu  konferansa katıldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre konferansta  konuşan  Gürpınar,  KKTC’de uygulanan  iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında bilgi  verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından  iş sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla  yapılanları ve  kısa  süre önce  hayata geçirilen önlemler paketini anlatan Gürpınar, iş güvenliğinin gerek KKTC’nin gerekse dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti.

KKTC’de de iş kazaları ve işçi sağlığı konusunda ciddi hassasiyet oluştuğuna dikkat çeken Gürpınar, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da çok yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi.

İş güvenliği konusunda “Amaç insan sağlığını korumak ve ekonomik kayıpların önüne geçmektir” diyen Gürpınar, bu konudaki tedbirlerin kesintisiz olarak işin başlangıcından sonuna kadar süreklilik arz etmesi gerektiğini vurguladı.

2008’e kadar İngiliz Yönetimi’nden kalma “Fabrikalar Yasası”nın uygulamada olduğunu söyleyen Gürpınar, bu yasanın kapsam eksikliğinden dolayı  yürürlükten  kalktığını; Temmuz 2008’de İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın Meclis’ten geçirildiğini anlattı.

Geçtiğimiz eylül ayında KKTC’de yaşanan ölümlü iş kazalarının ardından İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda eksiklikler olduğuna tespit ettiklerini belirten Gürpınar, kazanın ardından başlatılan çalışmalar sonucunda ise ortaya bir dizi önlem çıkarıldığını söyledi.

Gürpınar, konferansta uygulamaya koydukları 6 maddelik önlemler paketi hakkında da bilgi aktardı.

Açıklamaya göre, 6 başlık altında hazırlanan önlemler paketinin içerdiği konular şöyle:

“Daha etkin bir denetim sistemi oluşturulması; devlet ihale sistemine iş sağlığı ve güvenliğinin dahil edilmesi; iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması; iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığının yaygınlaştırılması;  sosyal sigorta sistemine iş sağlığı ve güvenliği hususlarının dahil edilmesi; ceza ve yaptırımların artırılması.”

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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz GürpınarYakın Doğu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Kulübü’nün Düzenlediği İş Kazaları Ve İşçi Sağlığı Konulu Konferansa Katıldı.
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