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Gürpınar, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’ni Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında son üç ayda 20 engellinin özel sektörde istihdam edildiğini açıkladı.

Gürpınar, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’ni Kabul Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında son üç ayda 20 engellinin özel sektörde istihdam edildiğini açıkladı.

12 Aralık 2014 Cuma 14:24
Gürpınar, İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’ni Kabul Etti
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GÜRPINAR: “YEREL İŞGÜCÜ PROJESİ KAPSAMINDA SON ÜÇ AYDA 20 ENGELLİ ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM EDİLDİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Projesi kapsamında son üç ayda 20 engellinin özel sektörde istihdam edildiğini açıkladı.

Projenin başarıyla sürdüğünü kaydeden Gürpınar, söz konusu proje kapsamında turizm sektörüne nitelikli eleman kazandırmak için kısa vadeli meslek edindirme kursları düzenlendiğini belirtti. Gürpınar, kursların bakanlık tarafından düzenlendiğini söyledi. 

Bakan Aziz Gürpınar, Yerel İşgücü Projesi kapsamında, engelli vatandaşların özel sektörde istihdamının arttırılması için işverene sosyal güvenlik desteği verildiğini, işe başlayan engellilere, aldıkları nakdi yardımın yüzde 30’unun verilmeye devam ettiğini anımsattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Gürpınar İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’ni kabul etti.

“İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, HEM İŞÇİ HEM DE İŞVEREN AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Bakan Gürpınar, kabuldeki konuşmasında insan kaynakları yönetiminin çalışma hayatında hem işçi hem de işveren açısından önemli olduğunu kaydetti.

İnsan kaynağının güçlendirilmesi ve iş arayanlarla işverenlerin bir araya gelmesi için imkân yaratacak projelerde, dernekle işbirliği içerisinde çalışabileceklerini ifade eden Gürpınar, Bakanlığın bu konuda sürdürdüğü projeleri anlattı.

Özel sektörde çalışanların iş güvencesini arttırmakla ilgili Bakanlığın çalışma yaptığını da  sözlerine ekleyen Gürpınar, Bakanlık olarak  derneğin çalışmalarına her türkü katkıyı yapmaya hazır olduklarını  ifade etti.

GÜRÜNLÜ: “2015 YILINDA EĞİTİMLER VE TOPLANTILAR DÜZENLEYECEĞİZ”

Dernek Başkan Yardımcısı Ayşe Sevinç Gürünlü, KKTC’de insan kaynakları yönetiminin kalitesini arttırmak amacıyla kurulan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nin 2015 yılında hayata geçirmeyi planladığı projeleri Bakan Gürpınar’a dosya halinde sundu.

İnsan kaynakları yönetiminin KKTC’de çalışma yaşamına henüz yerleşmediğine işaret eden Gürünlü, çalışanı ve işvereni bu konuda bilinçlendirmeyi misyon edindiklerini, bu amaca uygun etkin çalışmalarda bulunmak istediklerini kaydetti.

İnsan kaynakları yönetimi bilincinin yerleştirilmesi, bu konuda farkındalık yaratılması için  derneğin 2015 yılında, eğitimler ve toplantılar düzenleyeceğini de söyleyen Ayşe Sevinç Gürünlü, çalışmalarının uygulamaya konması için Bakan Gürpınar’dan destek istedi.

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