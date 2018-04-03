Güreşçilerimiz Bulgaristan yolcusu

Bulgaristan’da 6 Nisan-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan “Uluslararası Hüseyin Mehmetof Serbest Güreş Şampiyonası”na iki güreşçimiz katılıyor.

Güreşçilerimiz Hakkı Karapelit ve Arif Kondoz ile katılacağımız “Uluslararası Hüseyin Mehmetof Serbest Güreş Şampiyonası”nda güreşçilerimizden geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu kez de madalya almaları bekleniyor.

Mertdoğan Soyalan’ın antrenörlüğünde mücadele edecek olan güreşçilerimizin yanında milli hakemimiz Oruç Ertürk de hakem olarak müsabakalarda görev alacak.

Yarın (5 Nisan Perşembe) Bulgaristan’a gidecek olan kafilenin başında bulunan Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, yaptığı açıklamada hedeflerinin iki madalya olduğunu söyledi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Kavaz, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na yaptığı katkı ve destekten dolayı teşekkür etti.