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17 Şubat 2017 Cuma 09:02

Güreş Sezonu Açıyor

Güreş Sezonu Açıyor
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Güreş Sezonu Açıyor

Güreş Federasyonu 2017 sezonunu yarın (19 Şubat Pazar) “Yıldızlar Güreş Ligi” ile açıyor. Coşkun Doğan adına düzenlenecek olan “Coşkun Doğan Yıldızlar Güreş Müsabakaları” Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılıyor.

Mertdoğan Soyalan, Kemal Bayraktar, Volkan Avcı, Ercan Köse ve Serkan Köse’nin hakemlinde yapılacak müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.

Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’ın yaptığı açıklamada yeni sezonda kulüplere ve sporculara başarılar dilerken, müsabakaların centilmence geçmesini temenni etti.

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