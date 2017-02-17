Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz’ın yaptığı açıklamada yeni sezonda kulüplere ve sporculara başarılar dilerken, müsabakaların centilmence geçmesini temenni etti.

Güreş Sezonu Açıyor Güreş Federasyonu 2017 sezonunu yarın (19 Şubat Pazar) “Yıldızlar Güreş Ligi” ile açıyor. Coşkun Doğan adına düzenlenecek olan “Coşkun Doğan Yıldızlar Güreş Müsabakaları” Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonunda yapılıyor.