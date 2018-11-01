Gürcafer’den Mağusa Limanı eylemine destek

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gazimağusa Serbest Liman’da Sendikal Platform tarafından düzenlenen eyleme destek belirtti.

Gürcafer yazılı açıklamasında, Mağusa Serbest Limanı’nın hem liman çalışanları, hem de Mağusa halkı açısından ciddi sağlık problemleri yarattığı yönündeki endişelerini paylaşarak, düzenlenen eylemi selamladı.

Cafer Gürcafer, Gazimağusa Serbest Liman’da uzun süredir yaşanan çevre kirliliğine karşı hükümeti, hem Mağusa halkını, hem de Mağusa’nın içerisinde barındırdığı dünya mirasını kurtarmak için zaman kaybetmeden harekete geçmeye çağırdı.





