GÜRCAFER, YABANCI SERMAYE ADI ALTINDA VUR-KAÇ YAPILDIĞINI İDDİA ETTİ

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yabancı sermaye adı altında büyük yatırımcıların vur-kaç yaptığını iddia etti.



Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, büyük yatırımcılara milyonlarca TL’lik iş yapan müteahhitlerin ödemelerini yapamadığını, devletin de buna karşı bir önlem almadığını ifade etti.



Cafer Gircafer, “Kantarın topuzu çoktan kaçmıştır. Yabancı sermaye adı altında vur-kaç yapılmakta, devlet ise buna seyirci kalmaktadır. Devletin bu husustaki pasifliği kötü niyetli bazı kişileri daha da cesaretlendirmektedir. Bunun örnekleri de yakın geçmişimizde bulunmaktadır” ifadelerini kullandı



Gürcafer, bugün yaşanan bazı olayların yakın geçmişte yaşananlardan ders alınmadığını açıkça gösterdiğine işaret ederek, söz konusu olayların yap-sattan, taahhüt müteahhitliğine kadar sıçradığını kaydetti