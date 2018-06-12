banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95307
ALTIN
190.726
DOLAR
4.5723
STERLİN
6.1332
EURO
5.3832
Satıcı tutuklu yargılanacak
SATICI TUTUKLU YARGILANACAK
İmran tutuksuz yargılanacak
İMRAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Satıcıya hapis cezası
SATICIYA HAPİS CEZASI
Voyvodalar yine hapis cezası aldı
VOYVODALAR YİNE HAPİS CEZASI ALDI
banner282

Gürcafer: “Devletin tüm kurumları çağdışı kaldı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ülkenin tüm altyapısının çöktüğünü, devletin tüm kurumlarının da çağdışı kaldığını ileri sürdü.

Gürcafer: “Devletin tüm kurumları çağdışı kaldı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ülkenin tüm altyapısının çöktüğünü, devletin tüm kurumlarının da çağdışı kaldığını ileri sürdü.

12 Haziran 2018 Salı 15:27
Gürcafer: “Devletin tüm kurumları çağdışı kaldı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ülkenin tüm altyapısının çöktüğünü, devletin tüm kurumlarının da çağdışı kaldığını ileri sürdü.

Gürcafer yazılı açıklamasında, mevcut altyapıyla ekonomik kalkınmadan ve ilerlemeden bahsetmenin hayal olduğunu ifade etti.
Devletin kurumlarında bilgisizlik, beceriksizlik ve umarsızlığın her geçen gün daha bariz şekilde görüldüğünü kaydeden Gürcafer, iş bilen kamu çalışanlarının ise yapıdan olumsuz etkilenerek motivasyonunu yitirdiğini ve zamanla çarpık sisteme ayak uydurduğunu belirtti.
Devletin tepesinden kurumlarına ve hatta halka kadar uzanacak bir zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu kaydeden Gürcafer, “Devlette doğru kadroların oluşturulması son derece önemlidir ve süratle yapılmalıdır. Değişimin gerekliliğinin farkında olan bir hükümet işe buradan başlamalıdır” dedi.

banner277
Ülkeyi ayağa kaldırabilecek insan kaynağı bulunduğunu, tek yapılması gerekenin bu insanlardan yararlanmanın yollarını bulmak olduğunu ifade eden Gürcafer, şöyle devam etti:
“Biliyoruz ki imkansızlıklar neticesinde yapılamayanlar vardır ama maalesef imkanlar çerçevesinde yapılabilecekleri de yapmıyoruz. Artık egolarımızdan kurtulup kolektif çalışmaya açık olmalı, ‘ben bilirim, ben yaparım’ anlayışından vazgeçmeliyiz. Aksi takdirde, rutin olanı eskisinden biraz daha iyi yönetmekten ileriye gidemeyeceğiz.”
 

banner288
Son Güncelleme: 12.06.2018 18:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 Haziran 2018 Çarşamba Gündemi
13 Haziran 2018 Çarşamba Gündemi
DP Lefkoşa Adaylarını Bedesten’de Tanıttı
DP Lefkoşa Adaylarını Bedesten’de Tanıttı
Kazıların Durdurulacağı Haberlerine Yalanlama…
Kazıların Durdurulacağı Haberlerine Yalanlama…
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Aygın, Ktezo Yetkilileriyle Bir Araya Geldi
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Aygın, Ktezo Yetkilileriyle Bir Araya Geldi
“doğu Akdeniz’deki Rezervleri Ortak Akılla Değerlendirmek Önemli Bir Sorumluluk”
“doğu Akdeniz’deki Rezervleri Ortak Akılla Değerlendirmek Önemli Bir Sorumluluk”
Seçim Haberleri… Özçınar, Stö’lerle Biraraya Gelerek Projelerini Paylaştı
Seçim Haberleri… Özçınar, Stö’lerle Biraraya Gelerek Projelerini Paylaştı
Seçim Haberleri… Ykp’li Belediye Meclisi Adayları Bes’i Ziyaret Etti
Seçim Haberleri… Ykp’li Belediye Meclisi Adayları Bes’i Ziyaret Etti
Üstel: “Meclis’te nisabı sağlamak hükümetin sorumluluğundadır”
Üstel: “Meclis’te nisabı sağlamak hükümetin sorumluluğundadır”
Trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim