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30 Nisan 2017 Pazar 10:33

GÜRCAFER: “ÇALIŞMA BARIŞI İLE DAYANIŞMA RUHUNUN GÜÇLENMESİNE VE EMEKÇİLERİN DAHA REFAH BİR DÜNYADA YAŞAMASINA VESİLE OLAMASINI DİLERİM”

GÜRCAFER: 'ÇALIŞMA BARIŞI İLE DAYANIŞMA RUHUNUN GÜÇLENMESİNE VE EMEKÇİLERİN DAHA REFAH BİR DÜNYADA YAŞAMASINA VESİLE OLAMASINI DİLERİM”
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GÜRCAFER: “ÇALIŞMA BARIŞI İLE DAYANIŞMA RUHUNUN GÜÇLENMESİNE VE EMEKÇİLERİN DAHA REFAH BİR DÜNYADA YAŞAMASINA VESİLE OLAMASINI DİLERİM”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın çalışma barışı ile dayanışma ruhunun güçlenmesine ve emekçilerin daha refah bir dünyada yaşamasına vesile olmasını temenni etti.

Gürcafer 1 Mayıs İşçi bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, KKTC’de de dünyada da emekçilerin sömürüldüğünü, uzun saatler can güvenliğinden yoksun olarak çalışmaya zorlandığını ve emek odaklı sorunların artarak devam ettiğini üzülerek gördüklerini belirtti.

Gürcafer, bu haksızlık ve adaletsizliklerin çözülmesi için hem toplumsal duyarlılığın artması hem de yasaların titizlikle uygulanması gerektiğini vurguladı.

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