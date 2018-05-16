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Gürcafer: ''ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gazze’de yaşananları kınadı.

Gürcafer: ''ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gazze’de yaşananları kınadı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:01
Gürcafer: ''ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gazze’de yaşananları kınadı.

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Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Güvenlik güçlerinin Filistin halkına yönelik acımasızca saldırıları sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığına işaret ederek, şunları ifade etti:

“Bilinmelidir ki, Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu'da yaşanan sorunların çözümlenmesi mümkün değildir.

ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı gibi Ortadoğu halkları arasında çatışma yaratmaya dönük provakatif hamleleri şiddetle kınar, bu hamleleri sergileyenlerin tıpkı Necip Fazıl’ın dediği gibi, ‘kendi yumurtalarını pişirmek için dünyayı ateşe vermekten çekinmeyenler’ olduğunu vurgularım.”



 

Son Güncelleme: 16.05.2018 18:52
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