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Gürcafer: "500 TL taksitle sosyal konut mümkündür" 

Gürcafer: "500 TL taksitle sosyal konut mümkündür" 

28 Aralık 2017 Perşembe 08:34
Gürcafer: "500 TL taksitle sosyal konut mümkündür" 
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Milletvekili adayları, seçim ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türk inşaat Müteahhitler' Birliği'ni ziyaret etti. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı ziyarette yaptığı konuşmada, sosyal konut projesinin büyük yankı uyandırdığını, bu projenin bir hayal olmadığını ve TKP Yeni Güçler iktidarında muhakkak hayata geçirileceğini söyledi. Bu projenin kendilerine çok büyük heyecan verdiğini belirten Kıbrıs Türk inşaat Müteahhitler' Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı'nın açıkladığı rakamlara yakın taksitlerle bu projenin hayata geçirilebileceğini söyledi. 

■ TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, seçim bildirgesinde yer alan ve ses getiren Sos-yal Konut projesiyle ilgili Müteahhitler Birliği'yle yeniden görüşmek istediklerini kaydetti. Sanki ilk kez yapılacak gibi gösterilen bu projenin Türk-Sen ziyaretinde de gündeme gel-diğini belirten Çakıcı, daha önce yapılmış birçok proje olduğunu bildiklerini söyledi. Ça-kıcı, evsiz ve yeni evli çiftlere yönelik olarak sosyal konutların yapılması gerektiğini belirterek, ilk araştırmaların Türkiye'de TOKİ sosyal konutlannın örnek alınarak yapıl-dığını kaydetti. Mehmet Çakıcı, "Kendi Müteahhitlerimizin uluslararası bankalardan ya da yerli bankalardan devletin kefil olmasıyla bu kredinin alınabileceğini daha önce ko-nuştuk. Faiz farkı fonuyla faizlerin düşürülmesiyle 20 yıllık bir krediyle, ayda 500 TL gibi bir ücrete 2+1 80 metre kare konutlann, evsiz insanlar için yapılabileceğini gördük" dedi. Çakıcı, Hükümete gelmeleri durumunda Müteahhitler Birliği'yle işbirliği içerisinde sosyal konut projesini mutlaka hayata geçireceklerini belirtti. Seçimden sonra Birliği ye-niden ziyaret edeceklerine olan inancını dile getiren Çakıcı. "Kararlı duruşumuzu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. 
■ Kıbns Türk inşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer'de, böyle önemli bir projeye parmak bastıktan için TKP Yeni Güçler'e teşekkür ederek sözlerine başladı. Devletin vatandaşın konut sağlamak durumunda ol-duğunu kaydeden Gürcafer, "Bu tür güzel projelerin geçmişten günümüze suiistirnal edildiğini gördük, yaşananlar hem ekonomik hem de sosyal olarak ülkeye çok büyük zararlar verdi" dedi. Bu projenin kendilerine çok büyük heyecan verdiğini belirten Gürcafer, seçimlerden sonra bunlan çok daha de-taylı konuşma fırsatı bulma temennisinde bulundu. Gürcafer, TKP Yeni Güç-ler Başkanı Mehmet Çakıcı'nın açıkladığı rakamlara yakın taksitlerle bu projenin hayata geçebileceğini kaydetti. Bu tür güzel projelerle ilgili ihtiyaç duyulan kaynaklann kendimiz tarafından yaratılabileceğinin alanı çizen Gür-cafer, üzerinde ciddi şekilde çalışma yapılması gerektiğini, önümüzdeki dönem bu tür projelerin hayata geçmesi hususunda birlikte çalışılabileceğini buna hazır oldulılannı belirtti. sayfa 4 
 

Son Güncelleme: 28.12.2017 09:36
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