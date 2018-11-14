Gürcafer 15 Kasım Mesajı Yayımladı: “KKTC, 35 yıldır Kıbrıs Türkü’nün toplumsal varlığının teminatı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin bir eseri olan KKTC, 35 yıldır Kıbrıs Türkü’nün toplumsal varlığının da teminatı olmuştur” dedi.

Gürcafer yayımladığı 15 Kasım mesajında, KKTC’nin kurulduğu 15 Kasım 1983 tarihinden beridir, devlet olabilmenin zeminini oluşturan birçok alanda gelişme kaydettiğini ve Kıbrıs meselesinin çözüm müzakerelerinde bir sonuca varılması durumunda ortaya çıkacak olan yapının güçlü ve eşit bir bacağı olacak duruma geldiğini kaydetti.

Gürcafer, “Geçen 35 yılda birçok kriz atlatan KKTC, yine bir krizin içindedir. Ancak inanıyorum ki, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşanan zor günleri atlatacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Türk Halkı’nın Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutlarım” dedi