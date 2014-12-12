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Gurbetler Bölgesinde Yaşam Mücadelesi!!

Gurbetler Bölgesinde yaşayan yaklaşık 30 aile için oluşturulan yardım kampanyası devam ediyor.

Gurbetler Bölgesinde Yaşam Mücadelesi!!

Gurbetler Bölgesinde yaşayan yaklaşık 30 aile için oluşturulan yardım kampanyası devam ediyor.

12 Aralık 2014 Cuma 14:35
Gurbetler Bölgesinde Yaşam Mücadelesi!!
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 Ülkemizde pekte görmeye alışık olmadığımız insanlık dramının yaşandığı Mağusa kentinde gurbetler geçimlerini çöp toplayarak sağlıyorlar.Yiyecek dahi alamayan bu insanlar çöplerdeki yemek atıklarıyla karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Yaklaşık 40 senedir barakalarda yaşam mücadelesi veren ve hayatlarını devam ettirmeye  çalışan gurbetler, yıllardır devletin kendilerine sahip çıkmadığını yardımda bulunmak için herhangi bir girişimde bulunulmadığını iddia ettiler ve “devlet artık bize yardım elinin uzatsın” çağrısını yaptılar.

Duyarlı bazı vatandaşların girişimiyle oluşturulan kampanya sonucu bir miktar yardım toplandı.Ancak hala daha yeterli düzeye ulaşılamadı.Kullanılabilir durumda olan kıyafet ve erzak yardımı yapmak isteyenlerin  05338228286  numaralı hattan iletişime geçmeleri rica olunur.

Son Güncelleme: 12.12.2014 14:50
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