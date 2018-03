Günlük Burç Yorumları

22 Kasım - 21 Aralık





Gökyüzü uzun zaman sonra kariyer hayatınızda oldukça şanslı bir günü müjdeliyor sizlere. Bugün biriken işlerinizi tamamlayarak kendinize daha rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Bugün maaşınızda bir artış olabileceği gibi hukuksal konularda da sizi sevindirecek önemli gelişmeler yaşayabilir. Uzun zamandır mücadele ettiğiniz bir konuda maddi manevi kazançlı çıkabilirsiniz. Bugün iletişime çok önem verin, detaylara takılıp kalmadan sahip olduğunuz şansı sezgilerinize güvenerek değerlendirin. İş hayatınızda yaşanacak bu hızlı ve şanslı gelişmeler gözünüzü korkutmasın. Sizler merdivenleri teker teker çıkan sorumluluk duygusu gelişmiş işinin ehli deneyimli kişilersiniz. Özel yaşamınızda ise, sevdiğiniz insanın yaşadığı sıkıntılara karşı yanında olmanız sevginiz onu güçlendiriyor ve yaşadıkları ile mücadele etmesini kolaylaştırıyor.





YAY

OĞLAK 22 Aralık - 19 Ocak

Gökyüzü bugün iş ve özel yaşamınızda yakın çevrenizde bulunan ve sürekli her şeyden şikayetçi olan mız mız insanların konuşmaları ile bunalabileceğinize işaret etmekte. Başkalarının dertlerine çözüm aramaktan kendinizi ne kadar ihmal ettiğinizin farkında mısınız? İnsanlara yardımcı olmak dertlerine ortak olmak iyidir fakat dozunda olmak şartıyla. Enerjinizi bu gibi konularla düşürmemeli ve sizi ruhsal anlamda besleyecek enerjinizi yüksek tutacak işlerle meşgul olmalı her şeyden önemlisi kendinize değer vermeyi öğrenmelisiniz. Özel yaşamınızda beraberliğiniz devam ediyorsa bugün eş ya da sevgilinize sevginizi sözleriniz ve davranışlarınızla ifade edin. Aranızda yaşanan ufak tefek problemleri tamamen ortadan kaldıracağına emin olun. Sevginin gücünün ne denli büyük olduğun farkına varacaksınız. Beraberliği olmayan Oğlaklar lütfen sosyal yaşamınıza önem verin, dışarı çıkın ve arkadaşlarınızla bir araya gelin.



KOVA 20 Ocak - 18 Şubat



Bugün yeni başlangıçlar için içinizde ki enerjiyi doğru yönlendirin. Maddi ve manevi değerler üzerinde önemli kararlar alarak haklarınıza sahip çıkacaksınız. Deneyimlediğiniz zorlukların farkındasınız. Köklü değişiklikler yapmak için kolları sıvayacağınız sizi engelleyen tavırlarınızdan insanlardan uzaklaşacağınız bir sürecin başlangıcındasınız. Ailenizi ilgilendiren konularda her zamankinden daha hassas olmalı, yaşanan olaylar ne kadar sinir bozucu olsa da dengeleri korumayı sağlamalısınız. Kariyerinizle ilgili hiçbir şeyi ertelememeli ve yeteneklerinizi ortaya koymakta tereddüt etmemelisiniz. İşinizle ilgili konularda önemli fırsatlarla karşılaşabilir , kariyerinizde büyük bir çıkış gerçekleştirebilirsiniz. Özel hayatınızda ise, aile ile olan ilişkilerinizi daha samimi bir hale getirmek sizin elinizde. Eş ya da uzun süredir devam eden bir beraberlik içindeyseniz, yeni bir arayış hevesi bir anlık öfke ile sonrasında büyük pişmanlık duyacağınız bir ilişki deneyimleyebilir ve var olan ilişkinizin kötü bir şekilde bitmesine sebep olabilirsiniz. Gün boyunca taşınmazlarınızla ilgili konularda ani kararlar vermekten kaçınmalısınız.



BALIK 19 Şubat - 20 Mart





Bugün, Finansal konularda ayrıntılara önem vermeli ve başkalarının sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Her türlü fikir alışverişine açık olun ama son kararı ve gerekli düzenlemeleri kendiniz yapın. İş birlikleri ve ortaklıklar kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır. Yaşanan bu olumlu gelişmelerle var olan şartları bir adım ötesine taşımak için yapmayı düşündüğünüz yatırımları, bu süre içinde gerçekleştirmeniz kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır. Özel hayatınızda ise, var olan sorunları aşacak ve ilişkinizi yeni bir boyuta kavuşturarak huzur bulacaksınız. Bekar Balıklar ise, hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Yine ilişkisi devam eden Balık’lar ilişkinizi resmiyete dökme kararı alabilirsiniz. Biraz cesaretli olun ve keyifli günlerin tadını çıkarın.