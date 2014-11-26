Günlük Burç Yorumları

KOÇ21 Mart - 19 Nisan
Gökyüzü sizi iş ve aile hayatınızda yenilenmeniz ve olumlu yönde yapılanmalar gerçekleştirmeniz için destekliyor. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken konular araç kullanırken dikkatli olmak ve diğer sürücülerle tartışma içine girmemek bir anda öfkenize yenilerek geri dönüşü olmayan sıkıntılı durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. İşinizle ilgili oldukça keyifli
gelişmelerin yaşanacağı bir gündesiniz takdir görecek maddi konularda yaşanan sürpriz gelişmelerle sevineceksiniz. Önem vermeniz diğer konuda sağlığınızı ihmal etmemek,hava değişimine bağlı gribal enfeksiyon gibi bir durum söz konusu olduğunda kendi kendinize iyileşmeyi beklemeden hemen bir hekime danışarak hareket edin.
BOĞA20 Nisan - 20 Mayıs
Bugün maddi manevi şanslı enerjiler sizden yana. Gün içinde çabalarınızın karşılığını almaya başlar ve kazanımlarınızı akılcı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Fikirlerinizi net bir şekilde ortaya koymalı ve birlikte çalıştığınız insanların desteğiyle hızlı sonuçlar almaya yönelik girişimlerde bulunmalısınız. Bekar Boğalar arkadaşlarınızın vesilesi ile ruh eşinizi tanıma şansını elde edebilirsiniz. Aşk kapınızı çalabilir, beraberliği devam edenler ise; yersiz tartışmalardan kaçınmalı ilişkiyi zedeleyecek kıskanç tavırlardan uzaklaşmalısınız. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir davranışı sevdiğiniz insana yapmak büyük bir haksızlık olacaktır.
İKİZLER21 Mayıs - 21 HaziranGökyüzü bugün yoğun bir duygusal geçiş yaşayacağınıza işaret ediyor. Ne istediğinize akıllıca karar verin. İsteklerinizin üzerine kararlılıkla gitmeyi başardığınızda alacağınız mükafat sizi hem şaşırtacak hem de kendinize olan güven duygunuzu güçlendirecektir. Bugün dekorasyon ve ev le ilgili konularda düzenlemeler ve tadilatlarda bulunabilirsiniz. Kendinizi şımartın ruhunuzu rahatlatacak, geziler dostlarla yapılacak fikir alış verişleri gününüze zenginlik katacaktır. Geçmiş dönemlerde beraber olduğunuz birinden alacağınız bir haber sizi bir hayli şaşırtabilir. Duygularınıza kapılarak hareket ederseniz yine üzülebilirsiniz dikkatli davranın.
YENGEÇ22 Haziran - 22 TemmuzGökyüzü maddi anlamda oldukça şanslı bir günü müjdelemekte. Aklınızı işinizle ilgili konulara verin ve kazanın. Öğrenme gücünüzün oldukça kuvvetli olduğu zamanlardasınız bunu fırsat bilin ve kendinizi iş ve eğitim hayatınızda geliştirin. Her hangi bir konu ile ilgili kursa başlamayı düşünüyorsanız tam zamanı. Bugün eş ya da sevgilinizin yakınları ya da arkadaşları huzursuz olmanız ilişkinizde şüphenin uyanması adına hiç gerçekleşmemiş bir olayı kurgulayarak karşınıza gelebilir. Dikkatli olun, sezgilerinize ve birlikte olduğunuz insana olan sevginize güvenerek hareket edin. Duygusal hayatınızda uyum ve huzur sizinleyken ve siz sevginizin arkasında duvar gibi durduğunuz sürece hiçbir şey bunu bozamaz…
ASLAN23 Temmuz - 22 Ağustos
Gökyüzü bugün sizlere maddi manevi önemli fırsatlarla karşılaşacaklarını müjdelemekte. Bu süre içinde başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. İş hayatınızda ise; yaptığınız iş her ne olursa olsun maddi manevi kazançlı çıkacak, yeni fırsat ve tekliflerle karşılaşacaksınız. Özel yaşamınızda ise; eş ya da sevgilinizin size olan sevgisinin gitgide artması ilişkinizde güven ve saygının getirdiği güzelliklerin en güzel karşılığı olacaktır. Bekar ve ilişkisi olmayanlar ise; bugün ilgi duyduğunuz insanın duygularını açması ile kendinizi bir anda harika bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz.
BAŞAK23 Ağustos - 22 Eylül
Gökyüzü bugün size mesajı iletişime önem ver duygularını özgür bırak. Sizler aşka sevgiye fazlasıyla önem veren bir burcun insanlarısınız kendi kendinize günü zehir edeceğinize pişmanlığınızı ifade edin. Unutmayın ki özür dilemek büyük bir erdemdir. Hele ki bu kişi kaybetmeyi göze alamayacağınız kadar sevdiğiniz biri ise... Aşkın olumlu enerjisine teslim olun ve duygularınızı aşkla ifade ederek ilişkilerinizi yeniden yapılandırın. İş hayatınızda bir takım karışıklıklar ve yanlış anlaşılmalar söz konusu olsa da maddi anlamda sevineceğiniz güzel gelişmeler sizleri bekliyor.
TERAZİ23 Eylül - 22 Ekim
Gökyüzü olumlu etkileriyle sizleri güçlendiriyor. Fiziksel ve ruhsal anlamda kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz oldukça keyifli zamanlardasınız. Bu süre içinde iş hayatınızda yerin de çıkışlarınızla dikkat çekecek ve insanların hayranlığını kazanarak meslek dalınıza göre yeni teklif ve şansların size doğru hızla gelmesini sağlayacaksınız. Bu süre içinde zihninizi dinlendirecek meditasyonlar yapmalı ve iç sesinize güvenerek hareket etmelisiniz Aşk hayatınızda ise, Sabrınızı iradeli şekilde duruşunuzun mükafatı ile ebedi huzuru aşkı mutluluğu yaşayacağınız çok özel günlerin keyfini çıkarın ve etrafınızda olan biten her şeyi izleyin…
AKREP23 Ekim - 21 Kasım
Gökyüzü bugün iş arkadaşlarınıza ya da işiniz dolayı yaşanacak şanslı karşılaşmaların getireceği olumlu etkilere işaret etmekte. Özel yaşamınızda ise, kararlı olmanız gereken zamanlardasınız. Duygularınızı yok sayarak hareket edemeyeceğinize göre içinde bulunduğunuz şartları istediğiniz yöne çevirebilmek için harekete geçmelisiniz. Duygusal hayatınızda yaşanan belirsizlik kalkıyor ve siz duygularınıza sezgilerinize güvenerek hareket etmenin güzelliklerini yaşamaya başlıyorsunuz.
YAY22 Kasım - 21 Aralık
Gökyüzü uzun zaman sonra kariyer hayatınızda oldukça şanslı bir günü müjdeliyor sizlere. Bugün biriken işlerinizi tamamlayarak kendinize daha rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Bugün maaşınızda bir artış olabileceği gibi hukuksal konularda da sizi sevindirecek önemli gelişmeler yaşayabilir. Uzun zamandır mücadele ettiğiniz bir konuda maddi manevi kazançlı çıkabilirsiniz. Bugün iletişime çok önem verin, detaylara takılıp kalmadan sahip olduğunuz şansı sezgilerinize güvenerek değerlendirin. İş hayatınızda yaşanacak bu hızlı ve şanslı gelişmeler gözünüzü korkutmasın. Sizler merdivenleri teker teker çıkan sorumluluk duygusu gelişmiş işinin ehli deneyimli kişilersiniz. Özel yaşamınızda ise, sevdiğiniz insanın yaşadığı sıkıntılara karşı yanında olmanız sevginiz onu güçlendiriyor ve yaşadıkları ile mücadele etmesini kolaylaştırıyor.
Bugün, Finansal konularda ayrıntılara önem vermeli ve başkalarının sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Her türlü fikir alışverişine açık olun ama son kararı ve gerekli düzenlemeleri kendiniz yapın. İş birlikleri ve ortaklıklar kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır. Yaşanan bu olumlu gelişmelerle var olan şartları bir adım ötesine taşımak için yapmayı düşündüğünüz yatırımları, bu süre içinde gerçekleştirmeniz kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır. Özel hayatınızda ise, var olan sorunları aşacak ve ilişkinizi yeni bir boyuta kavuşturarak huzur bulacaksınız. Bekar Balıklar ise, hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Yine ilişkisi devam eden Balık’lar ilişkinizi resmiyete dökme kararı alabilirsiniz. Biraz cesaretli olun ve keyifli günlerin tadını çıkarın.
Gökyüzü sizi iş ve aile hayatınızda yenilenmeniz ve olumlu yönde yapılanmalar gerçekleştirmeniz için destekliyor. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken konular araç kullanırken dikkatli olmak ve diğer sürücülerle tartışma içine girmemek bir anda öfkenize yenilerek geri dönüşü olmayan sıkıntılı durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. İşinizle ilgili oldukça keyifli
gelişmelerin yaşanacağı bir gündesiniz takdir görecek maddi konularda yaşanan sürpriz gelişmelerle sevineceksiniz. Önem vermeniz diğer konuda sağlığınızı ihmal etmemek,hava değişimine bağlı gribal enfeksiyon gibi bir durum söz konusu olduğunda kendi kendinize iyileşmeyi beklemeden hemen bir hekime danışarak hareket edin.
BOĞA20 Nisan - 20 Mayıs
Bugün maddi manevi şanslı enerjiler sizden yana. Gün içinde çabalarınızın karşılığını almaya başlar ve kazanımlarınızı akılcı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Fikirlerinizi net bir şekilde ortaya koymalı ve birlikte çalıştığınız insanların desteğiyle hızlı sonuçlar almaya yönelik girişimlerde bulunmalısınız. Bekar Boğalar arkadaşlarınızın vesilesi ile ruh eşinizi tanıma şansını elde edebilirsiniz. Aşk kapınızı çalabilir, beraberliği devam edenler ise; yersiz tartışmalardan kaçınmalı ilişkiyi zedeleyecek kıskanç tavırlardan uzaklaşmalısınız. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir davranışı sevdiğiniz insana yapmak büyük bir haksızlık olacaktır.
İKİZLER21 Mayıs - 21 HaziranGökyüzü bugün yoğun bir duygusal geçiş yaşayacağınıza işaret ediyor. Ne istediğinize akıllıca karar verin. İsteklerinizin üzerine kararlılıkla gitmeyi başardığınızda alacağınız mükafat sizi hem şaşırtacak hem de kendinize olan güven duygunuzu güçlendirecektir. Bugün dekorasyon ve ev le ilgili konularda düzenlemeler ve tadilatlarda bulunabilirsiniz. Kendinizi şımartın ruhunuzu rahatlatacak, geziler dostlarla yapılacak fikir alış verişleri gününüze zenginlik katacaktır. Geçmiş dönemlerde beraber olduğunuz birinden alacağınız bir haber sizi bir hayli şaşırtabilir. Duygularınıza kapılarak hareket ederseniz yine üzülebilirsiniz dikkatli davranın.
YENGEÇ22 Haziran - 22 TemmuzGökyüzü maddi anlamda oldukça şanslı bir günü müjdelemekte. Aklınızı işinizle ilgili konulara verin ve kazanın. Öğrenme gücünüzün oldukça kuvvetli olduğu zamanlardasınız bunu fırsat bilin ve kendinizi iş ve eğitim hayatınızda geliştirin. Her hangi bir konu ile ilgili kursa başlamayı düşünüyorsanız tam zamanı. Bugün eş ya da sevgilinizin yakınları ya da arkadaşları huzursuz olmanız ilişkinizde şüphenin uyanması adına hiç gerçekleşmemiş bir olayı kurgulayarak karşınıza gelebilir. Dikkatli olun, sezgilerinize ve birlikte olduğunuz insana olan sevginize güvenerek hareket edin. Duygusal hayatınızda uyum ve huzur sizinleyken ve siz sevginizin arkasında duvar gibi durduğunuz sürece hiçbir şey bunu bozamaz…
ASLAN23 Temmuz - 22 Ağustos
Gökyüzü bugün sizlere maddi manevi önemli fırsatlarla karşılaşacaklarını müjdelemekte. Bu süre içinde başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. İş hayatınızda ise; yaptığınız iş her ne olursa olsun maddi manevi kazançlı çıkacak, yeni fırsat ve tekliflerle karşılaşacaksınız. Özel yaşamınızda ise; eş ya da sevgilinizin size olan sevgisinin gitgide artması ilişkinizde güven ve saygının getirdiği güzelliklerin en güzel karşılığı olacaktır. Bekar ve ilişkisi olmayanlar ise; bugün ilgi duyduğunuz insanın duygularını açması ile kendinizi bir anda harika bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz.
BAŞAK23 Ağustos - 22 Eylül
Gökyüzü bugün size mesajı iletişime önem ver duygularını özgür bırak. Sizler aşka sevgiye fazlasıyla önem veren bir burcun insanlarısınız kendi kendinize günü zehir edeceğinize pişmanlığınızı ifade edin. Unutmayın ki özür dilemek büyük bir erdemdir. Hele ki bu kişi kaybetmeyi göze alamayacağınız kadar sevdiğiniz biri ise... Aşkın olumlu enerjisine teslim olun ve duygularınızı aşkla ifade ederek ilişkilerinizi yeniden yapılandırın. İş hayatınızda bir takım karışıklıklar ve yanlış anlaşılmalar söz konusu olsa da maddi anlamda sevineceğiniz güzel gelişmeler sizleri bekliyor.
TERAZİ23 Eylül - 22 Ekim
Gökyüzü olumlu etkileriyle sizleri güçlendiriyor. Fiziksel ve ruhsal anlamda kendinizi çok güçlü hissedeceğiniz oldukça keyifli zamanlardasınız. Bu süre içinde iş hayatınızda yerin de çıkışlarınızla dikkat çekecek ve insanların hayranlığını kazanarak meslek dalınıza göre yeni teklif ve şansların size doğru hızla gelmesini sağlayacaksınız. Bu süre içinde zihninizi dinlendirecek meditasyonlar yapmalı ve iç sesinize güvenerek hareket etmelisiniz Aşk hayatınızda ise, Sabrınızı iradeli şekilde duruşunuzun mükafatı ile ebedi huzuru aşkı mutluluğu yaşayacağınız çok özel günlerin keyfini çıkarın ve etrafınızda olan biten her şeyi izleyin…
AKREP23 Ekim - 21 Kasım
Gökyüzü bugün iş arkadaşlarınıza ya da işiniz dolayı yaşanacak şanslı karşılaşmaların getireceği olumlu etkilere işaret etmekte. Özel yaşamınızda ise, kararlı olmanız gereken zamanlardasınız. Duygularınızı yok sayarak hareket edemeyeceğinize göre içinde bulunduğunuz şartları istediğiniz yöne çevirebilmek için harekete geçmelisiniz. Duygusal hayatınızda yaşanan belirsizlik kalkıyor ve siz duygularınıza sezgilerinize güvenerek hareket etmenin güzelliklerini yaşamaya başlıyorsunuz.
YAY22 Kasım - 21 Aralık
Gökyüzü uzun zaman sonra kariyer hayatınızda oldukça şanslı bir günü müjdeliyor sizlere. Bugün biriken işlerinizi tamamlayarak kendinize daha rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Bugün maaşınızda bir artış olabileceği gibi hukuksal konularda da sizi sevindirecek önemli gelişmeler yaşayabilir. Uzun zamandır mücadele ettiğiniz bir konuda maddi manevi kazançlı çıkabilirsiniz. Bugün iletişime çok önem verin, detaylara takılıp kalmadan sahip olduğunuz şansı sezgilerinize güvenerek değerlendirin. İş hayatınızda yaşanacak bu hızlı ve şanslı gelişmeler gözünüzü korkutmasın. Sizler merdivenleri teker teker çıkan sorumluluk duygusu gelişmiş işinin ehli deneyimli kişilersiniz. Özel yaşamınızda ise, sevdiğiniz insanın yaşadığı sıkıntılara karşı yanında olmanız sevginiz onu güçlendiriyor ve yaşadıkları ile mücadele etmesini kolaylaştırıyor.
OĞLAK22 Aralık - 19 Ocak
Gökyüzü bugün iş ve özel yaşamınızda yakın çevrenizde bulunan ve sürekli her şeyden şikayetçi olan mız mız insanların konuşmaları ile bunalabileceğinize işaret etmekte. Başkalarının dertlerine çözüm aramaktan kendinizi ne kadar ihmal ettiğinizin farkında mısınız? İnsanlara yardımcı olmak dertlerine ortak olmak iyidir fakat dozunda olmak şartıyla. Enerjinizi bu gibi konularla düşürmemeli ve sizi ruhsal anlamda besleyecek enerjinizi yüksek tutacak işlerle meşgul olmalı her şeyden önemlisi kendinize değer vermeyi öğrenmelisiniz. Özel yaşamınızda beraberliğiniz devam ediyorsa bugün eş ya da sevgilinize sevginizi sözleriniz ve davranışlarınızla ifade edin. Aranızda yaşanan ufak tefek problemleri tamamen ortadan kaldıracağına emin olun. Sevginin gücünün ne denli büyük olduğun farkına varacaksınız. Beraberliği olmayan Oğlaklar lütfen sosyal yaşamınıza önem verin, dışarı çıkın ve arkadaşlarınızla bir araya gelin.
KOVA20 Ocak - 18 Şubat
Bugün yeni başlangıçlar için içinizde ki enerjiyi doğru yönlendirin. Maddi ve manevi değerler üzerinde önemli kararlar alarak haklarınıza sahip çıkacaksınız. Deneyimlediğiniz zorlukların farkındasınız. Köklü değişiklikler yapmak için kolları sıvayacağınız sizi engelleyen tavırlarınızdan insanlardan uzaklaşacağınız bir sürecin başlangıcındasınız. Ailenizi ilgilendiren konularda her zamankinden daha hassas olmalı, yaşanan olaylar ne kadar sinir bozucu olsa da dengeleri korumayı sağlamalısınız. Kariyerinizle ilgili hiçbir şeyi ertelememeli ve yeteneklerinizi ortaya koymakta tereddüt etmemelisiniz. İşinizle ilgili konularda önemli fırsatlarla karşılaşabilir , kariyerinizde büyük bir çıkış gerçekleştirebilirsiniz. Özel hayatınızda ise, aile ile olan ilişkilerinizi daha samimi bir hale getirmek sizin elinizde. Eş ya da uzun süredir devam eden bir beraberlik içindeyseniz, yeni bir arayış hevesi bir anlık öfke ile sonrasında büyük pişmanlık duyacağınız bir ilişki deneyimleyebilir ve var olan ilişkinizin kötü bir şekilde bitmesine sebep olabilirsiniz. Gün boyunca taşınmazlarınızla ilgili konularda ani kararlar vermekten kaçınmalısınız.
BALIK19 Şubat - 20 Mart
Gökyüzü bugün iş ve özel yaşamınızda yakın çevrenizde bulunan ve sürekli her şeyden şikayetçi olan mız mız insanların konuşmaları ile bunalabileceğinize işaret etmekte. Başkalarının dertlerine çözüm aramaktan kendinizi ne kadar ihmal ettiğinizin farkında mısınız? İnsanlara yardımcı olmak dertlerine ortak olmak iyidir fakat dozunda olmak şartıyla. Enerjinizi bu gibi konularla düşürmemeli ve sizi ruhsal anlamda besleyecek enerjinizi yüksek tutacak işlerle meşgul olmalı her şeyden önemlisi kendinize değer vermeyi öğrenmelisiniz. Özel yaşamınızda beraberliğiniz devam ediyorsa bugün eş ya da sevgilinize sevginizi sözleriniz ve davranışlarınızla ifade edin. Aranızda yaşanan ufak tefek problemleri tamamen ortadan kaldıracağına emin olun. Sevginin gücünün ne denli büyük olduğun farkına varacaksınız. Beraberliği olmayan Oğlaklar lütfen sosyal yaşamınıza önem verin, dışarı çıkın ve arkadaşlarınızla bir araya gelin.
KOVA20 Ocak - 18 Şubat
Bugün yeni başlangıçlar için içinizde ki enerjiyi doğru yönlendirin. Maddi ve manevi değerler üzerinde önemli kararlar alarak haklarınıza sahip çıkacaksınız. Deneyimlediğiniz zorlukların farkındasınız. Köklü değişiklikler yapmak için kolları sıvayacağınız sizi engelleyen tavırlarınızdan insanlardan uzaklaşacağınız bir sürecin başlangıcındasınız. Ailenizi ilgilendiren konularda her zamankinden daha hassas olmalı, yaşanan olaylar ne kadar sinir bozucu olsa da dengeleri korumayı sağlamalısınız. Kariyerinizle ilgili hiçbir şeyi ertelememeli ve yeteneklerinizi ortaya koymakta tereddüt etmemelisiniz. İşinizle ilgili konularda önemli fırsatlarla karşılaşabilir , kariyerinizde büyük bir çıkış gerçekleştirebilirsiniz. Özel hayatınızda ise, aile ile olan ilişkilerinizi daha samimi bir hale getirmek sizin elinizde. Eş ya da uzun süredir devam eden bir beraberlik içindeyseniz, yeni bir arayış hevesi bir anlık öfke ile sonrasında büyük pişmanlık duyacağınız bir ilişki deneyimleyebilir ve var olan ilişkinizin kötü bir şekilde bitmesine sebep olabilirsiniz. Gün boyunca taşınmazlarınızla ilgili konularda ani kararlar vermekten kaçınmalısınız.
BALIK19 Şubat - 20 Mart
Bugün, Finansal konularda ayrıntılara önem vermeli ve başkalarının sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz. Her türlü fikir alışverişine açık olun ama son kararı ve gerekli düzenlemeleri kendiniz yapın. İş birlikleri ve ortaklıklar kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır. Yaşanan bu olumlu gelişmelerle var olan şartları bir adım ötesine taşımak için yapmayı düşündüğünüz yatırımları, bu süre içinde gerçekleştirmeniz kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır. Özel hayatınızda ise, var olan sorunları aşacak ve ilişkinizi yeni bir boyuta kavuşturarak huzur bulacaksınız. Bekar Balıklar ise, hayatınızın aşkıyla karşılaşabilirsiniz. Yine ilişkisi devam eden Balık’lar ilişkinizi resmiyete dökme kararı alabilirsiniz. Biraz cesaretli olun ve keyifli günlerin tadını çıkarın.
Son Güncelleme: 26.11.2014 09:40