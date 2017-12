‘GÜNLERCE PARKLARDA YATTIM’

“26 yaşındayım, 17 yaşında evlilik yaptım, büyüklerimizin zoruyla okuldan çıkarıldım, çok iyi bir öğrenciydim ama okula devam edemedim. Okuldan alındım ve bir hafta sonra bana dünürcü geldi, bir ‘fotoğrafla’ nişanlandım. Bu senin nişanlındır, evleneceksiniz dediler… Üç ay hiç görmediğim biriyle nişanlı kaldım, düğünden bir hafta önce de görüştük ve evlendim.”“Kıbrıs’a geldim. Eski kocamın ikinci eşiydim, aşırı derecede kıskançtı, kumar oynuyor eve sabaha yakın geliyordu... Kaldığım yerdeki komşularım bana ‘neden hala burada duruyorsun’ derdi. 40 kiloya kadar düşmüştüm, şiddetin her türlüsünü de görmüştüm.”“Çok dayak yedim, her gün her gece... Ailem de bana sahip çıkmadı, dayak yedikten sonra evden her çıktığımda beni geri kocamın evine yolladılar, baktım ki arka çıkanım, sahip çıkanım yok mecbur geri dönüyordum”“Boşanma davası açtığım için bana ceza verdi, çocukları 1 hafta tatil adı altında kaçırıp 7 ay göstermedi. Günlerce parklarda yattım. Parkta uyurdum, kalkıp işe giderdim.”Devlet bana avukat tuttu, boşanma davası açtım. Ailem de bana sahip çıkmadı, dayak yedikten sonra evden her çıktığımda beni geri kocamın evine yolladılar, baktım ki arka çıkanım, sahip çıkanım yok mecbur geri dönüyordum” diyerek sığınacak bir evi olmadığı için maruz kaldığı işkencelere katlandığını anlatıyor.“Devlet bana avukat tuttu, bana çok yardımcı oldular. Boşanma davası açtım. Fakat kalacak yer veya nasıl geçineceğim konusunda kimsenin elinden bir şey gelmiyordu…”T.A., her şeye rağmen, herkesten memnuniyet dile getirse de cümleleri arasında gizlenen detaylarla birçok mesaj veriyordu. T.A.: “Yine beni çok kötü dövdüğü bir gecenin sabahında gündüz olup işe gitmesini bekledim, sonra polise gittim, adres bile bilmiyordum, sora sora buldum. Beni sosyal hizmetlere yönlendirdiler, devlet bana avukat tuttu, bana çok yardımcı oldular. Boşanma davası açtım. Fakat kalacak yer veya nasıl geçineceğim konusunda kimsenin elinden bir şey gelmiyordu. Günlerce parklarda yattım. Parkta uyurdum kalkıp işe giderdim.”Devletten veya herhangi bir kurumundan daimi destek görmediğinin altını çizen T.A., çocukları için aylık bin TL nafaka alma yetkisi olduğunu fakat eski eşinin vermediğini, buna karşın birçok kez şikayette bulunduğu halde sonuç alamadığını anlattı.Çocuklarının okulu, ev kirası veya fatura giderleri gibi hiçbir konuda devlet desteği görmediğini anlatan T.A., “Ben eşimden ayrıldım bir göz odada yaşıyorum ama hayattan kopmadım” diyor.Devletin kendi ve kendisi gibi durumda olan kadınlara her daim destek çıması gerektiğini belirten T.A., “Devlet, başımızı sokacak iki göz bir oda verse kimseye minnet etmem…Zor kelimesini nasıl anlıyorsunuz bilmiyorum ama hayat gerçekten çok zor! Beni sosyal hizmetlere yönlendirdiler, devlet bana avukat tuttu, bana çok yardımcı oldular. Boşanma davası açtım. Fakat kalacak yer veya nasıl geçineceğim konusunda kimsenin elinden bir şey gelmiyordu. Boşanma davası açtığım için bana ceza verdi, çocukları 1 hafta tatil adı altında kaçırıp 7 ay göstermedi. Günlerce parklarda yattım, yatırdım, uyurdum kalkıp işe giderdim. Sonra bir arkadaşımla ev tuttum, gidip Türkiye'den çocuklarımı aldım. Bana çocuklarımı vermiyordu. Ona çocuklarımı alıp eve döneceğimi söyledim, Kıbrıs'a dönünce eve dönmedim. Ailemi bile karşıma aldım, babam da bana çocuklarını ya ver, ya da evine dön dedi, onunla kavga ettim. Bana hiç sahip çıkmadı. Kimse onlara benim sevgimi veremezdi... Tek korkum çocuklarımdı, onları da aldım, artık o adamdan tamamen kurtulmak istiyordum.Belli bir süre arkadaşlarımın yanında, çocuklarımla göçebe gibi yaşadım. Sonra başka başka arkadaşlarımda kaldım, gidecek yerim yok, nereye gitsen olmuyor, olmuyor, yeniden baba evine döndüm, aile içinde huzursuzluk oluştu, sığıntı gibiydim...Çok araştırdım her yere gittim hiçbir şey yok, kala bileceğim hiçbir yer yoktu...Bir arkadaşım bana belediyenin kadın sığınma evini söyledi, sora sora gidip orayı buldum. Çok ilgilendiler, eşyalarımı aldım, çocuklarımı da alıp gittim.Toparlandım, destekleri bana çok iyi geldi, artık bir kapım var ve çocuklarım güvendeydi...Kendime olan güvenim yerine gelmişti, artık daha güçlüydüm.Hayatımda çeşit türlü işi yaptım sırf kimseye muhtaç olmamak için... Devletten de hiçbir maaşım yok. 1 odada 2 çocukla 700 TL aylık kira ödeyip asgari ücrete geçinmeye çalışıyorum. Aylık bin TL nafakam var, çocuklarıma ödenmesi gerekiyor ama verilmiyor, şikayet ediyorum ama işe yaramıyor.Küçük çocuğum 6 yaşında fakat ana sınıf paralı olduğu için okula gönderemiyorum, büyük çocuğum okula gidiyor. Kadın sığınma evi de bazı aylar yardım paketi gibi destekle bize yardım ediyor, ben de bir iş yerinde çalışıyorum, bunun dışında yarı zamanlı, günü birlik işler de çıkarsa onlara gidiyorum.“Markete gidiyoruz, istediğinizi alın diyorum, ‘hayır anne paramız bitmesin’ diyorlar ve almıyorlar...”Birileri varken kimsesiz hissetmek, kimsesiz olmak çok kötü. Çocuklarıma yetemiyorum, onlarla bir yere gitmekten korkuyorum, bir şey görürler de alamazsam diye endişe ediyorum. Yine de çok şükür kalacak bir evim var, kimseye muhtaç değilim, çocuklarımla çok mutluyum, yüzümüz gülüyor...Ne para ne pul, çocuklarım yanımda, yettiği kadar aç değiliz, bunlar bana yetiyor. Çocuklarım da küçük yaşta büyüdü, çok olgunlaştılar. Markete gidiyoruz, istediğinizi alın diyorum, ‘hayır anne paramız bitmesin’ diyorlar ve almıyorlar...Çocuklarım ben işe gidince evde yalnız kalıyor, biri 6 diğeri de 8 yaşında...Çocuklarımı sadece mahalledeki parka götürüyorum, en büyük gezmemiz bu... Ben eşimden ayrıldım bir göz odada yaşıyorum ama hayattan kopmadım. İşe yağmur soğuk yürüyerek gidiyorum, ben istemez miyim ayağımı yerden kesecek bir aracımın olmasını veya kiramı karşılayan bir devletimizin olmasını, çocuklarımı alıp başka bir köye gezmeye gitmeyi... Ama olmuyor...Devlet benim ve benim gibi kadınların üzerinden elini çekmemeli, başımızı sokacak iki göz bir oda versekimseye minnet etmem…Devlet, küçük de olsa daimi yardım etmeli, kirasını ödemeli, çocukların okuluna sahip çıkmalı, elektrik, kira, su faturası gibi giderlerimize destek çıkmalı…Zor kelimesini nasıl anlıyorsunuz bilmiyorum ama hayat gerçekten çok ZOR!Kendimle baş başa kaldığım zaman kendimi sorguluyorum, hata bulamıyorum... Hep aman düzelir diyerek dayandım...Ben kendimi hiç suçlamadım, her ne isterse olsun kimse dayak atmamalı...Ben kendi aileme bile el açmadım. El işi, emlakçılık, kasiyerlik, her işi yaptım ama dilenmedim. Kimse yaşayacağı hayatı önceden seçemiyor. Çok şükür zor zamanları atlattım, yine zor ama yürütüyorum...Keşke devlet desteği olsa da rahat bir nefes alsak...Hayattaki tek mücadelem ve hedefim çocuklarımı iyi bir birey olarak yetiştirmek ve hayatta güzel bir noktaya getirmek...Tek hedefi çocuklarını iyi bir birey olarak yetiştirip, hayata hazırlamak.Yenidüzen