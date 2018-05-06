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Güngören'de yangın!

 Güngör'de yangın çıktı. Saat 14:30 sıralarında, askeri birlik yakınlarından başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. 

Güngören'de yangın!

 Güngör'de yangın çıktı. Saat 14:30 sıralarında, askeri birlik yakınlarından başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. 

06 Mayıs 2018 Pazar 16:30
Güngören'de yangın!

GÜNGÖRDE YANGIN… 15 DÖNÜM ARAZİ İÇERİSİNDEKİ MAKİLİK ALAN, SELVİ, ÇAM, ZEYTİN VE HARUP AĞAÇLARI YANARAK ZARAR GÖRDÜ

 Güngör'de yangın çıktı. Saat 14:30 sıralarında, askeri birlik yakınlarından başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. 
Polisten verilen bilgiye göre, polis itfaiye, Orman Dairesi personeli ile askerî personelin müdahale ettiği yangında, ilk tespitlere göre yaklaşık 15 dönüm arazi içerisindeki makilik alan, selvi, çam, zeytin ve harup ağaçları yanarak zarar gördü. 
Yangın kontrol altına alınırken; soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.
 

Anahtar Kelimeler:
GüngörenYangın
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