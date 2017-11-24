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24 Kasım 2017 Cuma 12:44

GÜNGÖRDÜ’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETLERİ

GÜNGÖRDÜ'DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ ZİYARETLERİ
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Öğretmenler Günü nedeniyle Şht Hasan Cafer İlkokulu ve Anafartalar Lisesi’ndeki öğretmenleri ve bazı emekli öğretmenleri evinde ziyaret etti.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Nidai Güngördü, öğretmenlere çiçek takdim etti. Güngördü ayrıca Girne Anafartalar Lisesi’nde merhum öğretmen Saffet Özmenek’in adı verilen salonun açılışına katıldı.

Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gelecek nesillerin yetişmesinde ve topluma faydalı olmalarında öğretmenlere büyük görev düştüğünü ifade etti.

Güngördü, merkezi hükümetle birlikte yerel yönetimlerin de okul altyapılarını geliştirerek, öğretmenlere öğrencileri yetiştirmesi için çağdaş bir eğitim sunmalarına olanak sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.

“24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, kutsal ve mesuliyeti ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum” diyen Güngördü, tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.
 
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