Güngördü Zonguldak Belediye Başkanı’nı Kabul Etti

Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’i kabul etti.Belediye’den yapılan açıklamaya göre ziyarette yaptığı konuşmada Güngördü, Başkan Muharrem Akdemir’i Girne’de görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi ve kent hakkında bilgi verdi. Başkan Akdemir de Girne’de bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, misafirperverliği dolayısıyla Güngördü’ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından nezaket ziyareti nedeniyle hazırlanan...



Lefkoşa, 30 Kasım 18 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’i kabul etti.



Belediye’den yapılan açıklamaya göre ziyarette yaptığı konuşmada Güngördü, Başkan Muharrem Akdemir’i Girne’de görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi ve kent hakkında bilgi verdi.



Başkan Akdemir de Girne’de bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, misafirperverliği dolayısıyla Güngördü’ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından nezaket ziyareti nedeniyle hazırlanan hediyeler takdim edildi.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

