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Güngördü Ve Ubp Milletvekilleri Açık Pazarı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 7 Haziran 18 : Girne Bağımsız Belediye Başkanı adayı Nidai Güngördü, seçim çalışmaları çerçevesinde Açık Pazarı ziyaret etti. 

Güngördü Ve Ubp Milletvekilleri Açık Pazarı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 7 Haziran 18 : Girne Bağımsız Belediye Başkanı adayı Nidai Güngördü, seçim çalışmaları çerçevesinde Açık Pazarı ziyaret etti. 

07 Haziran 2018 Perşembe 11:05
Güngördü Ve Ubp Milletvekilleri Açık Pazarı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 7 Haziran 18 : Girne Bağımsız Belediye Başkanı adayı Nidai Güngördü, seçim çalışmaları çerçevesinde Açık Pazarı ziyaret etti. 

Bağımsız aday Güngördü’ye, yerel seçimlerde destek veren Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Milletvekilleri Özdemir Berova, Ünal Üstel ve  Resmiye Eroğlu, Girne UBP Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu ve kadın kolları üyeleri, UBP Belediye Meclisi üyesi adayları eşlik etti. 

Ofisinden verilen bilgiye göre, Girne Açık Pazar’ın üreticiyle tüketicinin buluştuğu en güzel noktalardan biri olduğunu vurgulayan Güngördü, göreve geldiklerinde sadece temeli atılmış Açık Pazar inşaat alanını en iyi şekilde tamamladıklarını söyledi. 

“KENTİ HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETTİK”

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Güngördü, Girne ve Girnelilerin her zaman en güzel koşullarda yaşaması adına canla başla çalıştığına işaret ederek, “Bu kenti ve bu kentin sorunlarını tecrübemizle ve halkımızla birlikte yönettik, yatırımlar yaptık ve projeler ürettik daha güzel yarınlar için birlikte yol alma zamanıdır” dedi. 

Güngördü, dört yıl önce ortak akla inanarak yola çıktıklarını ve bu kenti halkla birlikte yönetme sözü verdiklerini ve böyle de olduğunu, bu kentte yaşayanların, herkese eşit mesafede şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını çok net gördüğünü söyledi. 

Güngördü, önümüzdeki dönemde çok daha güzel projeler hayata geçirebilmek için destek istedi.

(RU/HA)       FOTOĞRAFLI

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