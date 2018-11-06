Güngördü, Parkta Yoga Etkinliğinden Elde Edilen Geliri Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği’ne Teslim Etti

Lefkoşa, 6 Kasım 18 : Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda sokak hayvanları yararına gerçekleştirilen yoga etkinliğinden elde edilen ve sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi ve tedavisi için kullanılacak geliri Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği Başkanı Seda Günsoy’a teslim etti.Girne Belediyesi himayelerinde, Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği ve Seven Sense Yoga Dükkânı iş birliğinde 14 Ekim Pazar günü Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda gerçekleştirilen, “Parkta Jivamukti Yoga” etkinliğinden elde edilen gelir Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği’ne bağışlandı.Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Girne Belediyesi Sağlık Şubesi Amiri, Jivamukti Yoga Eğitmeni Naile Soyel, Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği Başkanı Seda Günsoy’a etkinlikten elde edilen geliri teslim etti.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü sokak hayvanları için güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, hayvanlara ve çevreye karşı duyarlılığın önemine işaret etti.Güngördü, her insan gibi hayvanların da yaşam hakkına sahip olduğunu ve buna saygı duyulması gerektiğini söyleyerek, vatandaşları, köpek satın almak yerine barınaktan sahiplenmeye çağırdı. Güngördü, etkinliğe kaktı koyan herkese teşekkür etti.

(RU/ŞEB)FOTOĞRAFLI