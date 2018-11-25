banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
207.735
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7659
EURO
5.9813
Kapkaççı yakayı ele verdi
KAPKAÇÇI YAKAYI ELE VERDİ
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Suçüstü yakalandılar
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Mağusa’da kuş uçurtmadılar
MAĞUSA'DA KUŞ UÇURTMADILAR
banner282
Flaş Haber
Suçüstü yakalandılar
Kapat

Güngördü: “kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Durmalıyız

Lefkoşa, 25 Kasım 15 : 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesajlar yayımlandı.

Güngördü: “kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Durmalıyız

Lefkoşa, 25 Kasım 15 : 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesajlar yayımlandı.

25 Kasım 2018 Pazar 15:39
Güngördü: “kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Durmalıyız
Lefkoşa, 25 Kasım 15 : 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesajlar yayımlandı.

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü mesajında, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından bir tanesi olduğuna işaret ederek, şiddetin insan hakları ihlali ve insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Evde, işte, okulda, sokakta fiziksel ve psikolojik şiddete uğrayan, yaşam hakları ellerinden alınan kadınlar olduğunu belirten Güngördü, “Artık her türlü şiddete karşı durmalıyız. Kadınların toplumda hak ettiği yerde olmasının eğitim ve devlet politikaları temeline dayandığına inanıyoruz. Girne Belediyesi olarak tüm kadınlarımızı önemsiyor, onların yanında olmaya çalışıyoruz. Danışma ve Destek Merkezimiz her türlü psikolojik desteği ücretsiz olarak vermeye devam ederken, kadınlarımızı her alanda güçlendirmek amacıyla ücretsiz olarak vermiş olduğumuz kurslar, atölyeler ve seminerler de devam ediyor” dedi.

DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ TÜM KADINLARIN YANINDA...

Güngördü, Girne Belediyesi’nin 9 Mart 2017’de Danışma ve Destek Merkezi hizmete açtığını, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri çerçevesinde tüm bireylere hizmet veren merkezin, kuruluş amaçlarından bir tanesini de şiddet gören kadınlara her türlü destek vermek ve şiddete karşı mücadele yer almak olduğunu hatırlattı. 

Sekiz ay içerisinde merkeze şiddete uğrayan üç kadının başvurduğunu belirten Güngördü, Girne Polis Müdürlüğü ile işbirliği sağlayarak, bu kadınlara bu zor süreçlerinde çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi. Güngördü, bu konuda daha etkin sonuçlara ulaşabilmek için çeşitli yasal düzenlemelerle, kadını koruyucu ve destekleyici etkin bir ülke politikasının geliştirilmesinin şart olduğunu ifade etti. 

“KADININ TOPLUMDA HAK ETTİĞİ YERE ULAŞMASINDA ENGELLERİN KALKTIĞI BİR DÜNYA”

Güngördü, Başbakanlık ve Polis Genel Müdürlüğünün Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi’nin ülkede kadına karşı şiddetle mücadele konusunda önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, tüm kurumların işbirliği içerisinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit haklardan yararlandırılmasına katkı sağlayacak önlemlere katkı koymasının şart olduğunu vurguladı. 

Girne Belediyesi olarak bu konuda her türlü mücadelede yer alarak, desteğe hazır olduklarını söyleyen Güngördü, kadının toplumdaki hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya dileğinde bulundu. 

(AK/FEZ)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
26 Kasım 2018 Pazartesi Gündemi
26 Kasım 2018 Pazartesi Gündemi
Abonelerin Dikkatine.. 32 Numaralı Haberi Güncelleyip Yeniden Yayımlıyoruz
Abonelerin Dikkatine.. 32 Numaralı Haberi Güncelleyip Yeniden Yayımlıyoruz
Çalışma Bakanı Çeler İstanbul’da Mevkidaşı Selçuk’la Görüştü
Çalışma Bakanı Çeler İstanbul’da Mevkidaşı Selçuk’la Görüştü
Tıp-iş’ten 25 Kasım Mesajı
Tıp-iş’ten 25 Kasım Mesajı
Ktto, Asya Pasifik Ekonomi Zirvesi’ne Katıldı
Ktto, Asya Pasifik Ekonomi Zirvesi’ne Katıldı
Elektrik kesintisi var!
Elektrik kesintisi var!
Dışişleri Bakanı Özersay İtalya’ya Gitti
Dışişleri Bakanı Özersay İtalya’ya Gitti
Ubp Yarın “kadına Yönelik Şiddete Karşı Biriz” Yürüyüşü Düzenliyor
Ubp Yarın “kadına Yönelik Şiddete Karşı Biriz” Yürüyüşü Düzenliyor
Ubp Meclis Grubu İle Yeni Merkez Yönetim Kurulu Yarın Ortak Toplantı Yapacak
Ubp Meclis Grubu İle Yeni Merkez Yönetim Kurulu Yarın Ortak Toplantı Yapacak
Tdp’nin 6’ncı Olağan Kurultayı Yapıldı
Tdp’nin 6’ncı Olağan Kurultayı Yapıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim