Güngördü: “kadına Yönelik Her Türlü Şiddete Karşı Durmalıyız

Lefkoşa, 25 Kasım 15 : 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle mesajlar yayımlandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü mesajında, kadına yönelik şiddetin ülkemizde ve dünyada içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli sorunlarından bir tanesi olduğuna işaret ederek, şiddetin insan hakları ihlali ve insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Evde, işte, okulda, sokakta fiziksel ve psikolojik şiddete uğrayan, yaşam hakları ellerinden alınan kadınlar olduğunu belirten Güngördü, “Artık her türlü şiddete karşı durmalıyız. Kadınların toplumda hak ettiği yerde olmasının eğitim ve devlet politikaları temeline dayandığına inanıyoruz. Girne Belediyesi olarak tüm kadınlarımızı önemsiyor, onların yanında olmaya çalışıyoruz. Danışma ve Destek Merkezimiz her türlü psikolojik desteği ücretsiz olarak vermeye devam ederken, kadınlarımızı her alanda güçlendirmek amacıyla ücretsiz olarak vermiş olduğumuz kurslar, atölyeler ve seminerler de devam ediyor” dedi.

DANIŞMA VE DESTEK MERKEZİ TÜM KADINLARIN YANINDA...

Güngördü, Girne Belediyesi’nin 9 Mart 2017’de Danışma ve Destek Merkezi hizmete açtığını, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleri çerçevesinde tüm bireylere hizmet veren merkezin, kuruluş amaçlarından bir tanesini de şiddet gören kadınlara her türlü destek vermek ve şiddete karşı mücadele yer almak olduğunu hatırlattı.

Sekiz ay içerisinde merkeze şiddete uğrayan üç kadının başvurduğunu belirten Güngördü, Girne Polis Müdürlüğü ile işbirliği sağlayarak, bu kadınlara bu zor süreçlerinde çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi. Güngördü, bu konuda daha etkin sonuçlara ulaşabilmek için çeşitli yasal düzenlemelerle, kadını koruyucu ve destekleyici etkin bir ülke politikasının geliştirilmesinin şart olduğunu ifade etti.

“KADININ TOPLUMDA HAK ETTİĞİ YERE ULAŞMASINDA ENGELLERİN KALKTIĞI BİR DÜNYA”

Güngördü, Başbakanlık ve Polis Genel Müdürlüğünün Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi’nin ülkede kadına karşı şiddetle mücadele konusunda önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, tüm kurumların işbirliği içerisinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit haklardan yararlandırılmasına katkı sağlayacak önlemlere katkı koymasının şart olduğunu vurguladı.

Girne Belediyesi olarak bu konuda her türlü mücadelede yer alarak, desteğe hazır olduklarını söyleyen Güngördü, kadının toplumdaki hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya dileğinde bulundu.

(AK/FEZ)