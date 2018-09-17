Güngördü, Girne Vatan Lions Kulübü’nü Kabul Etti

Lefkoşa, 17 Eylül 18 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Figen Engüzel ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, Kulübün yapacağı etkinliklere katkı koyacaklarını, kendilerinin yapacağı etkinliklerde de kulübü her zaman yanlarında görmek istediklerini kaydetti. Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Figen Engüzel’in ise, Orman Haftası nedeniyle Mehmet Pars Koruluğunda...



Lefkoşa, 17 Eylül 18 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Figen Engüzel ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.



Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, Kulübün yapacağı etkinliklere katkı koyacaklarını, kendilerinin yapacağı etkinliklerde de kulübü her zaman yanlarında görmek istediklerini kaydetti.



Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Figen Engüzel’in ise, Orman Haftası nedeniyle Mehmet Pars Koruluğunda düzenlenen etkinliğe Girne Belediyesi’nin fidan yardımında bulunmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiği belirtildi.



(ID/ÖK)

