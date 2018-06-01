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Güngördü, Girne Konseyi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 1 Haziran 18 (.): Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı NidaiGüngördü, Girne’deki iş insanlarından oluşan Girne Konseyi’ni ziyaret etti. Güngördü, göreve geldikten sonra geçmişten kalan borçların ödendiğini, belediyenin alacaklarının peşine düşüp, alınan tedbirler sonucu gelirlerinin artırıldığını ve iş araçlarına yatırım yapıldığını ifade etti. Belediyenin mali durumuna değinen Güngördü, “gelir artırıcı tedbirler sayesinde bütçede öngörülen hedeflerin...

Güngördü, Girne Konseyi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 1 Haziran 18 (.): Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı NidaiGüngördü, Girne’deki iş insanlarından oluşan Girne Konseyi’ni ziyaret etti. Güngördü, göreve geldikten sonra geçmişten kalan borçların ödendiğini, belediyenin alacaklarının peşine düşüp, alınan tedbirler sonucu gelirlerinin artırıldığını ve iş araçlarına yatırım yapıldığını ifade etti. Belediyenin mali durumuna değinen Güngördü, “gelir artırıcı tedbirler sayesinde bütçede öngörülen hedeflerin...

01 Haziran 2018 Cuma 12:06
Güngördü, Girne Konseyi’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 1 Haziran 18 (.): Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı NidaiGüngördü, Girne’deki iş insanlarından oluşan Girne Konseyi’ni ziyaret etti.
Güngördü, göreve geldikten sonra geçmişten kalan borçların ödendiğini, belediyenin alacaklarının peşine düşüp, alınan tedbirler sonucu gelirlerinin artırıldığını ve iş araçlarına yatırım yapıldığını ifade etti.
Belediyenin mali durumuna değinen Güngördü, “gelir artırıcı tedbirler sayesinde bütçede öngörülen hedeflerin tutturulduğunu hatta aşıldığını; suda yüzde 30, meslek vergisinde yüzde 98 ve kira gelirlerinde de yüzde 151 artışla tüm tahsilat oranlarının neredeyse ikiye katlandığını” ifade etti.
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Güngördü, Antik Limanı devralmak istediklerine dikkat çekerek, bu konuda Girne Konseyi’nin desteğini istedi.
Atık su arıtma tesisinin geliştirilmesi için projenin tamamlandığını ifade eden Güngördü, pompa istasyon sayısının artırıldığını sözlerine ekledi.
(GÖZ/ÖK)FOTOĞRAFLI
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