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25 Şubat 2017 Cumartesi 08:29

Güngördü, Antalyalı İş Adamlarıyla Görüştü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Antalya Muratpaşa’dan gelen Antalya İşadamları Derneği (ANTİAD) Başkanı Musa Saraç ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Güngördü, Antalyalı İş Adamlarıyla Görüştü
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Lefkoşa, 25 Şubat 17 (.): Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Antalya Muratpaşa’dan gelen Antalya İşadamları Derneği (ANTİAD) Başkanı Musa Saraç ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güngördü kabulde, Musa Saraç başkanlığındaki ANTİAD üyelerini Girne’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Girne ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Güngördü, Antalya ile Girne arasında ortak noktanın “turizm” olduğunu söyledi.

Karşılıklı işbirliklerinin sürmesi dileğinde bulunan Güngördü, Girne Belediyesi’nin Antalya Muratpaşa Belediyesi ile iyi ilişkileri bulunduğunu kaydetti.

ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Musa Saraç ise 2012 yılından beri faaliyette olan dernek hakkında bilgi verdi.

Ziyareti, uluslararası platformda ilişkileri geliştirme, ticari vizyonu artırma, sosyal, kültürel ve ticari işleyişe katkıda bulunma amacıyla gerçekleştirdikleri belirten Saraç, Güngördü’ye Atatürk resmi hediye etti.

(UG/GÜL) FOTOĞRAFLI

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