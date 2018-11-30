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Güngördü Zonguldak Belediye Başkanı’nı kabul etti

Güngördü Zonguldak Belediye Başkanı’nı kabul etti

30 Kasım 2018 Cuma 16:38
Güngördü Zonguldak Belediye Başkanı’nı kabul etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’i kabul etti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre ziyarette yaptığı konuşmada Güngördü, Başkan Muharrem Akdemir’i Girne’de görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi ve kent hakkında bilgi verdi.

Başkan Akdemir de Girne’de bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, misafirperverliği dolayısıyla Güngördü’ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından nezaket ziyareti nedeniyle hazırlanan hediyeler takdim edildi.
 

Son Güncelleme: 30.11.2018 22:09
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