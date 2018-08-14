Güngördü, Vanuatu Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolusu Atar’ı kabul etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Vanuatu Cumhuriyeti İstanbul Fahri Başkonsolusu Mehmet Atar’ı kabul etti.



Belediyeden verilen bilgiye göre, görüşmede, iki ülke hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptığı konuşmada, Avustralya kıtasına yakın bir yerde bulunan Vanuatu Cumhuriyeti’nin Fahri Başkonsolosu’nu kabul etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.



Nidai Güngördü, iki ülke arasında büyük mesafe olmasına rağmen her iki ülkenin de ada olmasından dolayı benzerliklerinin bulunduğunu, bu nedenle bazı konularda ortak çalışma yapılabileceğini ifade etti.



