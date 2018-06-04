Güngördü, UBP Girne Kadın Kolları Üyeleri ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarıyla Yemekte Bir Araya Geldi; Ardından Çarşıyı Ziyaret Etti

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, UBP Girne Kadın Kolları üyeleri ve belediye meclis üyesi adaylarıyla yemekli bir organizasyonda bir araya geldi.

Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Güngördü, ardından çarşıyı ziyaret ederek, esnafla görüştü.

Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, 19 günlük bir seçim hazırlık süreci sonucunda her şeyin çok güzel olacağını söyledi ve “2014 yılında sizlerin çok büyük katkılarıyla ülke tarihinde bir rekor kırarak, yüzde 46 oyla belediye başkanı seçildim. Kazanmama sizlerin de büyük katkısı oldu. 4 yıldır UBP’li meclis üyeleriyle de kucaklaşarak, diğer partili meclis üyelerinin de zaman zaman desteği zaman zaman da muhalefetiyle 40 yılda yapılmayan işler yaptık” dedi.

Girne’nin problemli bir şehir olduğunu, doğal olarak da şehri yönetmenin zor olduğunu kaydeden Güngördü, canla başla Girne’yi daha iyi noktaya getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Şehrin nüfusunun 33 binden 83 bine çıktığı dile getiren Güngördü, kısa sürede büyük işler başardıklarını belirtti.

Güngördü, “Bu kente hayvan barınağı, sanat galerisi kazandırdık, kent müzesi için adım attık, 24 bin ton asfalt döktük. 20 yılda 6 km kaldırım yapıldı, biz 4 yılda 11 km kaldırım yaptık...” dedi.

Güngördü, ülkeye ilk kez yeraltı çöp konteynerini getirdiklerini de kaydederek, Goran Bregovic, Fazıl Say gibi büyük isimleri Girne’ye getirdiklerini, Uluslararası Karikatür Yarışması’yla da Girne’nin adını tüm dünyada duyurduklarını söyledi.

Amacı halka eğitimler düzenlemek olan Danışma ve Destek Merkezi açtıklarını, geçtiğimiz günlerde çocukları istismardan korumakla ilgili bir seminer düzenlediklerini dile getiren Güngördü, çocuklara yönelik çeşitli atölye çalışmaları yaptıklarını da anlattı.

Girne Belediyesi’nin son dört yıl içerisinde 2 milyon TL’ye iş aracı satın alındığını söyleyen Güngördü, “Şu anda Kıbrıs’ta elektrikle yolları süpüren tek belediye biziz. Havaya karbon salmıyoruz” dedi.

Öte yandan devletin yaptığı Lefkoşa- Girne anayolu üzerindeki taşların boyanması işlerini de Belediyeye bağlı Belpaz şirketinin yaptığını ifade eden Güngördü, bu işten şirketin 60 bin TL kazandığını, şu anda BELPAZ şirketinin 1 milyon 600 bin TL değerinde iş aracı bulunduğunu, şirketin iş üretmeye başladığını ve kendileri döneminde ayağa kalktığını kaydetti.