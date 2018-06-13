"Güngördü, UBP Girne Aday Tanıtım Şöleninde Konuştu: “Halkı Yanımıza Aldık”



“BU KENTİ YÖNETMEK TECRÜBE İSTER”

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Aday Nidai Güngördü, yerel seçimlerde kendisine destek veren Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Girne’de düzenlediği Girne Bölgesi Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyesi Aday Tanıtım Şöleni’ne katıldı.

Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre,etkinlikte konuşan Güngördü, geçtiğimiz seçimlerde ve 4 yıllık görev süresince UBP’ninve UBP’li meclis üyelerinin desteğini her zaman hissettiğini ifade ederek, bu seçimlerde de kendisine destek bildiren parti yönetimi ve partililere teşekkür etti.

Bağımsız aday Güngördü, Girne’yi yönetmenin tecrübe istediğine vurgu yaparak, halkı da yanlarına alarak birlikte başarılı işler yaptıklarını söyledi.



“16 yıl süren bir dönemin kapanıp yeni bir dönem başladığını” ifade eden Güngördü, şeffaf, demokratik, katılımcı ve halka açık bir belediyecilik sergilediklerini ve iki kez kent kurultayı düzenleyerek, halkın yönetimde söz almasını sağladıklarını kaydetti.Güngördü, “İşte kent kurultayları, işte imar planı, işte yollar, işte kaldırımlar, işte hayvan barınağı, işte sanat galerisi…” diyerek, 4 yıllık süre içerisinde kenti daha iyiye götürecek projeler hayata geçirdiklerini belirtti.Güngördü, işini çok sevdiğini, Girne’yi çok sevdiğini belirterek, halkın ve UBP’lilerinde desteğiyle dört yıl daha Girne Belediye Başkanlığına devam etmek ve yeni projeleri hayata geçirmek istediğine işaret etti.