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Güngördü, TDP Girne İlçesini Ziyaret Etti!

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçesi’ni ziyaret ederek, TDP merkez ve ilçe yönetim kurulu ve belediye meclis üyesi adaylarıyla görüştü;  görevi süresince yaptığı icraatları aktardı.

Güngördü, TDP Girne İlçesini Ziyaret Etti!

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçesi’ni ziyaret ederek, TDP merkez ve ilçe yönetim kurulu ve belediye meclis üyesi adaylarıyla görüştü;  görevi süresince yaptığı icraatları aktardı.

12 Haziran 2018 Salı 12:07
Güngördü, TDP Girne İlçesini Ziyaret Etti!

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne İlçesi’ni ziyaret ederek, TDP merkez ve ilçe yönetim kurulu ve belediye meclis üyesi adaylarıyla görüştü;  görevi süresince yaptığı icraatları aktardı.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Nidai Güngördü TDP ziyaretindeki konuşmasında, göreve geldikten sonra eğitim, kültür ve sanata büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Emlak vergilerinden elde edilen gelirle Girne’deki kamu okullarına 2.2 milyon TL katkı yapıldığını belirten Güngördü, kültür ve sanatın gelişmesi için kente Doğanköy ve Zeytinlik Köyevi, Leymosun Kültürevi, Sanat Galerisi ve Oda Tiyatrosu yaptıklarını ifade etti.

Müze çalıştayı yapan ilk belediye olduklarını anlatan Güngördü, ülkenin ilk kent müzesinin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Girne Belediyesi hizmet binasının yanında 400 kişilik kongre ve tiyatro merkezinin yapımının sürdüğünü söyleyen Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ndeki kültür merkezine yaklaşık 800 bin TL tutarında yatırım yapıldığını dile getirdi.

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Güngördü, Nobel ödülüne aday gösterilen Osman Türkay’ın anıtının Ozanköy’e yapıldığını da belirterek, şair- yazar Ali Nesim’in adının Zeytinlik köy meydanına verildiğini söyledi. Güngördü, yazar ve çizerlerin kitap tanıtımlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, kitap basımlarıyla ilgili katkılarda bulunduklarını da anlattı.

“HALKIN KENT YÖNETİMİNE KATILIMINI SAĞLADIK”

Güngördü, Girne Kültür ve Sanat Günleri ile köy festivallerinde yerli ve yabancı önemli sanatçıları ağırladıklarını kaydederek 28 belediye içinde Girne’nin kültür ve sanat konularında en iyi konumda olduğunu kaydetti.

Halkın kent yönetimine katılımını sağlamak için iki kez kent kurultayı yapıp, oluşturulan komitelerden gelen projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Güngördü, TDP Girne Belediye Meclis üyesi adaylarına seçimde başarılar diledi.

“BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 91 OLDU”

Nidai Güngördü, göreve geldikten sonra belediyenin alacaklarının peşine düştüğünü ifade ederek, su, kira, emlak ve meslek vergilerinde bir önceki döneme göre iki katı artış yaşandığını söyledi.

Belediyenin bu yılki tahmini bütçesinin 129 milyon TL olduğunu belirten Güngördü, görevde olduğu süre içinde hazırlanıp bütçe dairesine verilen belediye bütçesinin yüzde 91 oranında gerçekleştiğini kaydetti. Görev süresince herkese eşit ve adil davrandığını anlatan Güngördü, TDP’li belediye meclis üyeleriyle uyum içinde çalıştığını da dile getirdi.

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Son Güncelleme: 12.06.2018 15:28
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