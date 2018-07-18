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Güngördü: “Spora Katkımız Sürecek”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Halk Evi (GHE) Başkanı Bülent Erciyas ve yönetim kurulu üyesi Refika Ulutan’ı kabul etti.

Güngördü: “Spora Katkımız Sürecek”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Halk Evi (GHE) Başkanı Bülent Erciyas ve yönetim kurulu üyesi Refika Ulutan’ı kabul etti.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:27
Güngördü: “Spora Katkımız Sürecek”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Halk Evi (GHE) Başkanı Bülent Erciyas ve yönetim kurulu üyesi Refika Ulutan’ı kabul etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, futbolda süper lige yükselen Girne Halk Evi yöneticilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Nidai Güngördü, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğuna dikkat çekerek, Girne Belediyesi sınırları içerisindeki kulüplere katkı yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Girne Halk Evi Başkanı Bülent Erciyas ise kulübe maddi ve manevi destek veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teşekkürlerini sundu.

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Son Güncelleme: 18.07.2018 15:03
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