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25 Eylül 2017 Pazartesi 13:09

Güngördü Okulları Ziyaret Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni eğitim yılı başlaması nedeniyle, 23 Nisan İlkokulu, Girne Maarif Anaokulu ve Girne Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret etti

Güngördü Okulları Ziyaret Etti
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23 NİSAN İLKOKULU, GİRNE MAARİF ANAOKULU VE  GİRNE TURİZM MESLEK LİSESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

 Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni eğitim yılı başlaması nedeniyle, 23 Nisan İlkokulu, Girne Maarif Anaokulu ve Girne Turizm Meslek Lisesi’ni ziyaret etti

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güngördü, okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşerek, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. Güngördü, okulların ihtiyaç ve istekleri konusunda bilgi aldı, belediyenin gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyesi sınırları içerisinde 10 kamu okulu bulunduğunu belirterek, emlak vergilerinden elde edilen gelirle tüm okulların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak 34 ayda bölge okullarına yaklaşık 2 milyon 175 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Güngördü, yatırımların süreceğini kaydetti.
 
Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde kültür merkezini tamamladıkları, Girne Anafartalar Lisesi’ne de yeni tuvaletler kazandırdıklarını söyledi.

 

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