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Güngördü Okulları Ziyaret Etti... “Eğitim Bakanlığına Katkıda Bulunmaya Hazırız”

Güngördü Okulları Ziyaret Etti... “Eğitim Bakanlığına Katkıda Bulunmaya Hazırız”

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:37
Güngördü Okulları Ziyaret Etti... “Eğitim Bakanlığına Katkıda Bulunmaya Hazırız”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’deki kamu okullarını ziyaret ederek, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Belediye açıklamasına göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 2018-2019 eğitim yılı başlaması nedeniyle, Girne’deki kamu okullarını ziyaret etti. Güngördü, okulların ihtiyaç ve istekleri konusunda bilgi aldı ve belediyenin gerçekleştirdiği çalışmaları inceledi. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Girne belediyesi sınırları içerisinde 10 kamu okulu bulunduğunu belirterek, emlak vergilerinden elde edilen gelirle tüm okulların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Güngördü, belediye olarak 4 yıl içinde bölge okullarına yaklaşık 2 milyon 175 bin TL’lik yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Eğitim Bakanlığı’nın

Girne’de yapmak istediği iki okul için katkıda bulunmaya hazır olduklarını aktardı. Güngördü, önümüzdeki günlerde özel okulları ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.
 

Son Güncelleme: 22.09.2018 16:41
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