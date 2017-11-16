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16 Kasım 2017 Perşembe 14:19

GÜNGÖRDÜ, KOSOVA’DAN BİR HEYETİ AĞIRLADI

GÜNGÖRDÜ, KOSOVA'DAN BİR HEYETİ AĞIRLADI
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Müferra Şinik ve Kosova Türk Partisi Milletvekili Fikrim Damka’yı kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kosova’dan gelen heyet, kabulün ardından Girne Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete konulan Girne Sanat Galerisi’ndeki “Trafoda Sanat” sergisini gezdi.

Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Müferra Şinik kabulde, 34. kuruluş yıldönümünde KKTC’de bulunmaktan onur duyduklarını söyledi. Şinik, Girne Belediyesi ile Prizren Belediyesi arasında kültür ve sanat konularında işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, karşılıklı ziyaretlerin her iki ülkeye kültürel anlamda fayda sağlayacağına inandığını kaydetti. 
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