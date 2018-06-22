“GELŞİMİN DEVAMI İÇİN BİRLİKTEYİZ”

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda miting düzenledi.

Karaoğlanoğlu meydanında yapılan mitinge UBP’li meclis üyesi adayları da katıldı.

Güngördü’nün seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Nidai Güngördü mitingde yaptığı konuşmada, 4 yıllık dönemde Karaoğlanğlu’nda dere ve gölet temizlikleri yanında altyapı ve üst yapı çalışmalarında büyük yatırım yaptıklarını ifade etti.

Güngördü, değişimi 4 yıl önce başardıklarını belirterek, gelişimin devamı için 4 yıl daha hizmet vermeye hazır olduğunu vurguladı.

KARAOĞLANOĞLU’NUN DEĞERİ YÜKSELDİ

Nidai Güngördü, Girne-Çatalköy İmar Planı’na göre kentteki nüfus yoğunluğunu yeniden düzenlemek için Karaoğlanğlu’nda ticari faaliyetlerin artırılması amacıyla yapı arasa oranının artırıldığına dikkat çekti. Nidai Güngördü, yapılan bu uygulama sayesinde Karaoğlanoğlu’nun ekonomik değerinin artacağına işaret etti.

SU BASKININA KARŞI ÖNLEM ALINDI

Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda 3 kilometreye yakın kaldırım yapıldığını ifade ederek, bazı yolların genişletildiğin ve yıpranan yolların asfaltlandığını belirtti.



Güngördü, sağanak yağışların ardından yaşanan su baskınlarını önlemek için yaklaşık 50 yıl sonra dere ve göletlerin temizlendiğine dikkat çekerek, yağmur suyu drenaj hattı yaptıklarını dile getirdi.Güngördü, Kervansaray Halk Plajı’nın elden geçirilerek, hizmet kalitesinin artırıldığına işaret ederek, belediyenin elinden alınma ihitimalini ortadan kaldırmak için Antis Bölgesi’ne sahip çıktıklarını ve bölgeye Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nı yaptıklarını söyledi. Kervansaray’da çocuk oyun alanı yaptıklarını da belirten Güngördü, diğer çocuk parklarının da elden geçirildiğini kaydetti.Orhan Dural Stadı’nda çevre düzenlemesi yaptıklarını ve Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’ne katkıda bulunduklarını anlatan Güngördü, yapılan yatırımlarla 4 yılda Karaoğlanoğlu’nda büyük değişim ve gelişim yaşandığına vurgu yaparak, Karaoğlanoğlu’nda Deniz Panayırı yapılacağını dile getirdi.Güngördü, Karaoğlanoğlu’na yapılan yatırımlar yanında komşu köyler olan Edremit ve Karmi’de de önemli çalışmalar yapıldığını dile getirerek, Edremit’te kaldırım ve asfalt çalışması yapıldığına, yağmur suyu konusunda da çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getirdi. Güngördü, Edremit’te muhtarlık binasının düzenlendiğini, yeni çocuk parkı yapıldığını ve Atatürk Büstü açıldığını aktardı.Nidai Güngördü, Karmi’de köprü genişletme ve asfalt serimi yapıldığını belirterek, gölet temizliği yapıldığını ifade etti. Güngördü, Karmi’den Batı Çevre Yolu’na bağlanan yeni bir yol yaptıklarına vurgu yaptı. Güngördü, değişimi 4 yıl önce gerçekleştirdiklerini belirterek, “Gelişimin devamı için 4 yıl daha birlikteyiz”dedi.