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Güngördü ile belediye meclis üyelerine mazbataları verildi

Girne Belediye Başkanlığını kazanan Nidai Güngördü ile belediye meclisine girmeye hak kazanan meclis üyelerine bugün düzenlenen törenle mazbataları verildi.

Güngördü ile belediye meclis üyelerine mazbataları verildi

Girne Belediye Başkanlığını kazanan Nidai Güngördü ile belediye meclisine girmeye hak kazanan meclis üyelerine bugün düzenlenen törenle mazbataları verildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:38
Güngördü ile belediye meclis üyelerine mazbataları verildi

Girne Belediye Başkanlığını kazanan Nidai Güngördü ile belediye meclisine girmeye hak kazanan meclis üyelerine bugün düzenlenen törenle mazbataları verildi.

Girne Belediye Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, mazbata töreni Girne Kaza Mahkemesi Salonu’nda yer aldı.

Törende, Girne İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Şenol, kurul üyeleri Banu Soyer, Hazal Aksun ve Mesut Mesutoğlu hazır bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye ve meclis üyelerine teslim edilmesi için siyasi parti temsilcilerine mazbataları Girne İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Şenol tarafından verildi.

GÜNGÖRDÜ: “UYUM İÇİNDE ÇALIŞACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, Girne’de demokratik bir seçim yaşandığını belirterek, yüzde 48 oy alarak yeniden belediye başkanı olduğunu söyledi.

Nidai Güngördü, 14 olan meclis üyesi sayısının 16’ya yükseltildiğine dikkat çekerek, farklı siyasi görüşe sahip kişilerin meclise girmeye hak kazandığını ifade etti. Güngördü, seçilen belediye meclis üyelerine hayırlı olsun diyerek, bu dönemde Girne için uyum içinde çalışacaklarına inandığını kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 17:52
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