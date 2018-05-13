Güngördü Huzurevindeki Anneleri Ziyaret Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Anneler Günü vesilesiyle Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güngördü, huzurevinde yaşayanların hatırlarını sordu, onlarla sohbet ederek, Anneler Günü’nü kutladı.





Güngördü, huzurevinde yaşayan büyüklerin herkesin annesi ve babası olduğuna işaret ederek, onları her fırsatta ziyaret etmenin ve ihtiyaçlarında yanlarında olmanın görev olduğunu söyledi. Güngördü, böyle anlamlı bir günde büyükleri yalnız bırakmayan onları ziyaret eden herkese de teşekkür etti.



