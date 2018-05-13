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Güngördü Huzurevindeki Anneleri Ziyaret Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Anneler Günü vesilesiyle Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güngördü, huzurevinde yaşayanların hatırlarını sordu, onlarla sohbet ederek, Anneler Günü’nü kutladı. 

Güngördü Huzurevindeki Anneleri Ziyaret Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Anneler Günü vesilesiyle Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güngördü, huzurevinde yaşayanların hatırlarını sordu, onlarla sohbet ederek, Anneler Günü’nü kutladı. 

13 Mayıs 2018 Pazar 12:36
Güngördü Huzurevindeki Anneleri Ziyaret Etti

 Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Anneler Günü vesilesiyle Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güngördü, huzurevinde yaşayanların hatırlarını sordu, onlarla sohbet ederek, Anneler Günü’nü kutladı. 


Güngördü, huzurevinde yaşayan büyüklerin herkesin annesi ve babası olduğuna işaret ederek, onları her fırsatta ziyaret etmenin ve ihtiyaçlarında yanlarında olmanın görev olduğunu söyledi. Güngördü, böyle anlamlı bir günde büyükleri yalnız bırakmayan onları ziyaret eden herkese de teşekkür etti.

 

Son Güncelleme: 13.05.2018 16:48
Anahtar Kelimeler:
GirneBelediyeBaşkanı
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