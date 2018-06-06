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Güngördü, HP’yi ziyaret etti

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü HP’yi ziyaret etti

Güngördü, HP’yi ziyaret etti

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü HP’yi ziyaret etti

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:12
Güngördü, HP’yi ziyaret etti

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güngördü HP’yi ziyaret etti

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Halkın Partisi Girne Belediye Meclis üyelerine seçimde başarılar diledi.

Güngördü’nün Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Halkın Partisi (HP) Girne İlçesi’ni ziyaret ederek, HP Girne Milletvekili Erek Çağatay, İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu ve belediye meclis üyesi adaylarıyla görüştü.

Görevi süresince yaptığı icraatlardan bahseden Güngördü, HP Girne Belediye Meclis üyesi adaylarına seçimde başarılar dileyerek, seçilmeleri durumunda belediye meclisinde uyum içinde çalışacaklarına inandığını kaydetti. 

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GÜNGÖRDÜ: “İÇİŞLERİ BAKANI KISA SÜREDE KARAR ALDI”

Nidai Güngördü ziyarette yaptığı konuşmada, 1989 yılında geçen İmar Yasası’na göre tüm ilçelerde imar yasası çıkması gerektiğine dikkat çekerek, göreve geldiği 2014 yılına kadar bu konuda adım atılmadığını ifade etti. 

Nidai Güngördü, göreve geldikten sonra dönemin içişleri bakanına yazı gönderip, imar planıyla ilgili süreci başlattıklarını ifade ederek, 27 yıl sonra çalışmalara başlandığını dile getirdi. 

Güngördü, Girne-Çatalköy İmar Planı’nın 23 ayda tamamlandığını anlatarak, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’nin görevine başlamasıyla 16 Şubat 2018 tarihinde planı resmi gazetede yayınlatıp yürürlüğe koydurduğunu aktardı. 

Bakan Kadri’nin planı kısa bir süre içinde değerlendirip adım atmasıyla inşaat için yeni girecek dosyaların önünün alındığını kaydetti. HP’nin imar planı konusunda olumlu bir tavır sergilediğini aktaran Güngördü, görevde olduğu süre içinde birçok konuda sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerle uyum içinde çalıştığını anlattı.

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Son Güncelleme: 06.06.2018 16:31
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