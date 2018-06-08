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Güngördü, Girne Turizm Limanı’nı ziyaret etti

Güngördü, Girne Turizm Limanı’nı ziyaret etti

08 Haziran 2018 Cuma 11:28
Güngördü, Girne Turizm Limanı’nı ziyaret etti

“TIR SORUNUNU ÇÖZDÜK, BÖLGE MODERN BİR ÇEHREYE KAVUŞTU” 

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, Girne Turizm Limanı’nı ziyaret ederek bildiri dağıttı. 

Girne Başkılavuz ve Liman Başkanı Kutlu Bayramoğlu’yla da görüşen Güngördü’ye bazı UBP meclis üyesi adayları eşlik etti. 

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Bağımsız aday Nidai Güngördü, ülkeye giriş çıkışların yapıldığı liman yolu üzerinde, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yıllardır tırların park ederek hem kent trafiğine hem de bölge sakinlerine sorunlar yaşattığını hatırlattı. 

Güngördü, göreve geldiğinde proje hazırlayarak, bu yol üzerinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, bölgeyi modern bir çehreye kavuşturduklarını ve bu sorunu ortadan kaldırdıklarını söyledi. 

 

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Son Güncelleme: 08.06.2018 15:05
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