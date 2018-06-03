Güngördü Girne Halk Evi ve Doğan Türk Birliği Kulüplerini Ziyaret Etti!

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, Girne Halk Evi Spor Kulübü ve Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nü ziyaret etti.
Güngördü’ye ziyaretleri sırasında bazı Belediye Meclisi üyesi adayları da eşlik etti.
Güngördü, Belediye Meclisi kararıyla bir yıl içerisinde spor kulüplerine düzenli olarak katkı yaptıklarına, şampiyon olan takımları ödüllendirdiklerine dikkat çekerek, bunun yanında kulüplere ulaşım desteği sağladıklarını, bireysel olarak da ülkeyi temsil eden sporculara destek verdiklerini kaydetti.