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Güngördü esnafla görüş alışverişinde bulundu

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü, Girne Ziya Rızkı Caddesi’nde bulunan dükkanları ziyaret ederek esnafla görüş alışverişinde bulundu.

Güngördü esnafla görüş alışverişinde bulundu

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü, Girne Ziya Rızkı Caddesi’nde bulunan dükkanları ziyaret ederek esnafla görüş alışverişinde bulundu.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:39
Güngördü esnafla görüş alışverişinde bulundu

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü, Girne Ziya Rızkı Caddesi’nde bulunan dükkanları ziyaret ederek esnafla görüş alışverişinde bulundu.
Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Güngördü, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, çarşıya olan ilginin artırılması için birçok çalışma yaptıklarını söyledi. 
Güngördü göreve geldikten sonra Ziya Rızkı Caddesi’nde bulunan yıpranmış parke taşlarını değiştirdiklerini ifade etti ve yeni düzenlemeler yapılacağını, belirli gün ve saatlerde caddenin araç trafiğine kapatılabileceğini belirtti.

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Güngördü, çarşıya olan ilginin artırılması için yapılan indirim şölenlerine katkıda bulunduklarını da ifade ederek, Ralli ve Yamaç Paraşütü Yarışması gibi uluslararası organizasyonlar düzenleyerek, çarşıyı da etkinliklere dahil ettiklerini kaydetti. 
Esnafın görüş ve önerileriyle ilgili Girne Kent Kurultayı’nda komite oluşturulduğunu aktaran Güngördü, gelen talepler doğrultusunda çalışma yapıldığını söyledi.
 

Son Güncelleme: 30.05.2018 19:59
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