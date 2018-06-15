banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
0
ALTIN
196.045
DOLAR
4.7126
STERLİN
6.2608
EURO
5.4695
Sadıkoğlu : Denktaş müdahale etmelidir
Denktaş müdahale etmelidir!
Cumhurbaşkanlığı’nda Bayram Tebriği…
Cumhurbaşkanlığı'nda bayram tebriği...
Dün Lefkoşa’da Metrekareye 5 Kg Yağış Düştü!
Dün en çok yağış alan...
İkinci kattan düştü, birşey olmadı
İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ, BİRŞEY OLMADI
banner282

Güngördü, Esnaf ve vatandaşla bayramlaştı!

Girne Belediye Başkanı  ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, çarşı esnafını gezerek bayramlarını kutladı.

Güngördü, Esnaf ve vatandaşla bayramlaştı!

Girne Belediye Başkanı  ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, çarşı esnafını gezerek bayramlarını kutladı.

15 Haziran 2018 Cuma 09:09
Güngördü, Esnaf ve vatandaşla bayramlaştı!

Girne Belediye Başkanı  ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, çarşı esnafını gezerek bayramlarını kutladı.

banner277
Ofisinden yapılan açıklamaya göre,  Güngördü’ye UBP Milletvekili Ünal Üstel, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu, bazı UBP Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları eşlik etti.

Bayramların insanları bir birine yaklaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren günler olduğuna işaret eden Güngördü, “En çok, barış, hoşgörü, dayanışma, sevgi ve saygıya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını ve bunun tüm dünyaya yayılmasını dilerim” dedi.

Çarşı ziyareti sırasında Beycanlar Bölgesi’ne de uğrayan Güngördü, burada  yıkılmaya yüz tutmuş, eski elektrik trafo binasını bir sanat galerisine çevirdiklerini belirterek, galerinin  ulusal ve uluslararası sanatçılara ev sahipliği yaptığını, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin bölgenin çehresini değiştirmede büyük  katkı sağladığını kaydetti.
 

banner288
Son Güncelleme: 15.06.2018 13:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adalıer Suriçi Esnafını Ziyaret Etti…
Adalıer Suriçi Esnafını Ziyaret Etti…
2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de Layık Görüldü!
2018 Avrupa Vatandaş Ödülü’ne Şener Levent ve Mağusa İnisiyatifi de Layık Görüldü!
Yarın Öğleden Sonra Yer Yer Sağanak Yağmur Bekleniyor
Yarın Öğleden Sonra Yer Yer Sağanak Yağmur Bekleniyor
Çelebi, Adanın En Uzun Bisiklet Yolunu İnşa Edeceklerini Belirtti
Çelebi, Adanın En Uzun Bisiklet Yolunu İnşa Edeceklerini Belirtti
Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Bayraktar Pınarlı Köyü’nü Ziyaret Etti!
Serdarlı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Bayraktar Pınarlı Köyü’nü Ziyaret Etti!
Sertoğlu Bayram Mesajı Yayımladı!
Sertoğlu Bayram Mesajı Yayımladı!
CTP’li Meclis Üyesi Adaylarından KTEZO ve Sanayi Odası’na Ziyaret!
CTP’li Meclis Üyesi Adaylarından KTEZO ve Sanayi Odası’na Ziyaret!
Cumhurbaşkanlığı’nda Bayram Tebriği…
Cumhurbaşkanlığı’nda Bayram Tebriği…
Dün Lefkoşa’da Metrekareye 5 Kg Yağış Düştü!
Dün Lefkoşa’da Metrekareye 5 Kg Yağış Düştü!
Yurt Dışındaki Kıbrıslı Türklere Yönelik Proje Hayata Geçiyor...
Yurt Dışındaki Kıbrıslı Türklere Yönelik Proje Hayata Geçiyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim