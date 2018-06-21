Güngördü, Bellapais’te bildiri dağıttı

GÜNGÖRDÜ: “ÖRNEK MAHALLELERİ HALKIMIZLA BİRLİKTE ÇOĞALTMALIYIZ”



Girne Belediye Bağımsız Başkan Adayı NidaiGüngördü, Bellapais’teSercem Evlerinin olduğu bölgeyi gezerek bildiri dağıttı.

Basın bürosundan verilen bilgiye göre Bağımsız aday Güngördü’ye UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu, belediye meclis üyeleri ve belediye meclis üyesi adayları eşlik etti.

Güngördü, beraberindeki heyetle bölgeye kısa süre önce kazandırılan 8 Mart Parkı’nı ziyaret etti, mahalle sakinleriyle görüştü.



Güngördü, bölgenin “örnek” bir bölge olduğunu, burada yaşayanların çevresine sahip çıkarak sokaklarını temiz tuttuklarını bu güzelliğin tüm kente yayılmasını arzu ettiğini söyledi.Yol çizgilerinin de çizilmesiyle bölgenin daha da estetik bir görünüme kavuştuğunu belirten Güngördü, bölgeye kısa süre önce bir çocuk oyun parkı kazandırdıklarını, kent ölçeğinde büyük parklar ve mahalli ölçekte daha fazla yeşil alan ve çocuk oyun alanlarını hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.Bölgenin güneyinde dere içerisinde yapılan izinsiz müdahalenin belediye tarafından yıkıldığını belirten Güngördü, son yağışlarda bazı evlerin zarar görmesinin ardından da bölgeye 75 metre uzunluğunda kapalı yağmur suyu kanalı yapıldığını ifade etti.