Güngördü: “Belediye Meclisi Ve Belediye Çalışanlarıyla Birlikte Çalışmalarımızı Sürdürmekteyiz”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu’nu yanıtladı.

Güngördü yaptığı yazılı açıklamada, “Girne Belediye Başkanlığı görevine seçildiğim günden beri, belediye içerisindeki iç huzuru bozmaya çalışanlara inat, belediye meclisi ve belediye çalışanlarıyla birlikte işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Göreve gelmesiyle sürekli büyüyüp gelişen ve yıllardır birçok bölgede ihmal edilen kentin alt yapısı, yollar, kavşak ve çevre düzenlemelerini daha iyi bir noktaya getirmek için projeler hazırlandığını, kentin en işlek bölgeleri olduğu için yıllardır çalışma yapılmaktan çekinilen noktalarda kanalizasyon ağını geliştirip, halkın sağlıklı su kullanması için 42 yıl sonra asbest su borularını çağdaş borularla değiştirdiklerini anlatan Güngördü, “Sağanak yağışların ardından kenti su basan bölgelere yağmur suyu drenaj hatları yaptık” ifadesini kullandı.

Türkiye’den su temini projesi kapsamında su borularının döşenmesi için kazılan ancak taahhüt edilen tarihlerde üzeri kapatılmayan noktalarda vatandaşın mağdur olmaması için temizlik, sulama ve asfalt serimi yaptıklarını da belirten Güngördü şöyle devam etti:

“Yayaların güvenli bir şekilde seyahat etmesi için engelli bireyler de düşünülerek kaldırımlar yapılarak; Doğanköy, Zeytinlik ve Karaoğlanoğlu köylerinin kentle bağlantısını sağladık.

Ülkede ilk kez Girne Belediyesi tarafından hazırlanan Trafik Ulaşım Master Planı’ndan tespit edilen sorunların giderilmesi için yanlış olan kavşakları düzenledik ve yenilerini yaptık. Çoğalan nüfusa paralel olarak artan trafiği rahatlatmak amacıyla; Ecevit ve Mustafa Çağatay caddeleri ile Girne Amerikan Hastanesi, Girne Üniversitesi ve ESK kavşaklarında yeni düzenlemeler yaparak, şerit sayısını artırdık.

Toplu taşıma araçları ve yolcuların yaşadıkları sıkıntıları gidermek için mevcut durakları elden geçirip, kentin önemli ve acil olan noktalarına 8 yeni durak kabinini kente kazandırdık. Ceplerde düzenleme yaparak, otobüs ve minibüslerin güvenli bir şekilde duraklara yanaşmasını sağladık.

Kentin içinde trafik sıkışıklığına neden olan toplu taşıma araçlarının daha çağdaş bir yerde hizmet vermesi için yıllardır atıl durumda olan Girne Otobüs Terminali’nde peronlar düzenledik. Peronlar yapılırken, kısa süreli çözümler üretip, kent merkezinde gelişi güzel durup yolcu alıp indiren dolmuşlar için Sivil Savunma Teşkilatı’nın karşısında geçici bir durak yaptık.”

Güngördü, 2015 yılında yaklaşık 40 sokak ve caddede 9 bin tondan fazla asfalt serimi; 2016 yılının ikinci yarısında ise 10 bin tonluk asfalt ihalesini sonuçlandırarak, 35 sokak ve ana caddelerde asfalt serimi yapılması için hazırlıkları tamamladıklarını ve çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Yeni Liman Yolu olarak bilinen ve tek şerit olan Dr Fazıl Küçük caddesini refüjle bölünmüş çift şerit olan bulvara dönüştürdüklerini, Yeni Liman Çemberi ile Karakum’da hırdavatçı ve dükkanların bulunduğu Uğur Mumcu Caddesi’nin dört şerite çıkarılması için projeyi hazırlayıp ihaleye sunduklarını ifade eden Güngördü, “Hazırladığımız projelerle ilgili basın yoluyla, bildiri dağıtarak ve halka açık toplantılar düzenleyerek vatandaşı bilgilendirdik. Yerel yönetimlerin insanların günlük yaşantısında ne kadar etkili olduğunu bilen ve bu konuda ciddi tecrübelere sahip olduklarını iddia eden bir partinin yönetim kurulunda olan kişilerin, kentte yapılan çalışmaların farkında olduğunu düşünmekteyim” dedi.

“Girne Belediye sınırları içerisinde sorunların her geçen gün artmakta olduğunu üzülerek tespit ettiklerini ileri süren ilçe yönetimine ayrıca müteahhitlerin ülke genelinde geçen yıl iki kez yaptığı bu nedenle işlerin durduğu boykotu ve belediye dışında diğer kurumların da alt yapılarını geliştirmek için yollarda yaptığı kazıları hatırlatmak isterim” diyen Güngördü açıklamasında şöyle dedi:

“Çok katlı binalara verilen izinlerin yanı sıra ülkeye yatırım yapmak isteyenlerin kentimizi tercih etmesi Girne’yi bir cazibe merkezine dönüştürmüş; yeni iş yerleri, alışveriş merkezi, üniversite, hastane ve otellerin yapılmaya başlanmasıyla da kent bir nevi şantiyeye dönmüştür. Halkın parasını boşa harcamamak için tamamlanan yatırımların yanı sıra altyapıları bitirilen bölgelerde yolların geliştirilmesi ve asfalt serimi için çalışmalar sürmektedir.

Alt ve üst yapı yatırımlarıyla ilgili çalışmaların ülkenin en fazla trafik yoğunluğu, sosyal ve kültürel etkinliklerinin olduğu kentte yapıldığı unutulmamalıdır.

CTP tarafından basına servis edilen fotoğraflardan biri, yağmur suyu drenaj hatlarının geliştirilmesi için yapılan projeyle ilgili olup, geçmiş dönemde dökülen asfalttaki meydana gelen çökme işi yürüten müteahhit firma tarafından giderilmiştir. İkinci fotoğraf ise Baldöken Otoparkının çıkışındaki trafodan elektrik kurumu tarafından bir otele yer altından kabloyla elektrik akımı götürülmesinin yarattığı olumsuzlukla ilgilidir. Belediye ekipleri, sorumluluk alarak vatandaşın mağdur olmaması için bölgedeki olumsuzluğu gidermiştir. Üçüncü fotoğraf ise 42 yıldır Alçiçek Hastanesi ve çevresindeki bölgelere asbest borulardan verilen içme suyu borularının değiştirilmesinin ardından çekilmiştir.

1Temmuz 2014’te göreve başlayan Girne Belediye yönetimi olarak kentte yaşanan sorunları ve olumsuzlukları biliyoruz. İki kez kent kurultayı gerçekleştiren ve yapılanlar ile yapılamayanları halkla paylaşan tek belediye olarak herkesime hesap vermeye hazırız.“