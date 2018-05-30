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Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulu’nu ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız başkan adayı Nidai Güngördü ile bazı belediye meclis üyesi adayları, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüştü.

Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulu’nu ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız başkan adayı Nidai Güngördü ile bazı belediye meclis üyesi adayları, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüştü.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:56
Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulu’nu ziyaret etti

SEÇİM HABERLERİ…

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız başkan adayı Nidai Güngördü ile bazı belediye meclis üyesi adayları, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve Oğuz Veli Ortaokulu’nu ziyaret ederek, okul yöneticileri ve öğretmenlerle görüştü.

Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne ziyaretinde konuşan Nidai Güngördü, göreve geldikleri günden bugüne emlak vergilerinden elde edilen gelirle, bölge okullarına 2 milyon 200 bin TL yatırım yaptıklarını söyleyerek, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde 11 yıl önce temelleri atılan ancak çalışmaları duran çok amaçlı kültür merkezini kendi döneminde tamamladıklarını ve öğrenci tuvaletlerini yenilediklerini ifade etti.

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Girne kentinde yapılaşmanın artmasıyla birlikte nüfusta da artış yaşandığını kaydeden Güngördü, yine kendi döneminde başlatılan Girne-Çatalköy İmar Planı çalışmalarını sonlandırarak hayata geçirmekle çok önemli bir adım attıklarını söyledi.

YENİ ÖĞRETMEN ODASI

Oğuz Veli Ortaokulu’na ziyaretinde ise Güngördü, dört yıl önce yine öğretmen odasında öğretmenlere seslendiğini, ancak öğretmen odasının bugünkü gibi olmadığını hatırlatarak, emlak vergilerinden elde edilen gelirle, okula yeni bir öğretmen odası yapıldığı, oto park alanının düzenlendiği ve tüm okulun boya işlerinin yapılıp, tuvaletlerinin yenilendiğini kaydetti.

Güngördü, yeni dönemde kentte gelişimin devamı için aday olduklarına işaret ederek, eğitime katkılarının süreceğini belirtti.

Son Güncelleme: 30.05.2018 17:05
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