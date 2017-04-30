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30 Nisan 2017 Pazar 09:40

GÜNGÖRDÜ: “1 MAYIS’IN DÜNYADA SÜREN SAVAŞLARIN SON BULMASI VE TOPLUMSAL BARIŞA VESİLE OLMASINI DİLERİM”

GÜNGÖRDÜ: '1 MAYIS'IN DÜNYADA SÜREN SAVAŞLARIN SON BULMASI VE TOPLUMSAL BARIŞA VESİLE OLMASINI DİLERİM”
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GÜNGÖRDÜ: “1 MAYIS’IN DÜNYADA SÜREN SAVAŞLARIN SON BULMASI VE TOPLUMSAL BARIŞA VESİLE OLMASINI DİLERİM”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 1 Mayıs’ın dünyada süren savaşların son bulması ve toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine vesile olmasını diledi.

Güngördü, İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Güngördü mesajında,  “İnsan hayatında en yüce değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışmanın gücünün kutlandığı bu günde başta Girne Belediyesi’nde çalışan, işçi ve emekçi kardeşlerimiz olmak üzere dünyadaki ve ülkemizdeki işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlarım” dedi.

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