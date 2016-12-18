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18 Aralık 2016 Pazar 06:38

Güneye Akın Var

Güneye Akın Var
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Güneye Akın Var
13’üncü maaşların ödenmesini beklemeden Noel alış¬verişleri canlandı

Kuzey Kıbrıs’taki esnaf 13’üncü maaşların bir an önce ödenmesini ve çarşının canlanmasını beklerken, Güney Kıbrıs’a yönelik alış¬veriş
ziyaretlerindeki yoğunluk dikkat çekiyor.
Havanın soğuk olmasına karşın dün çok sayıda vatandaş, sınır kapılarından geçerek güneydeki alış¬veriş merkıezlerine akın etti.
Özellikle başkent Lefkoşa’nın Metehan sınır kapısında izdiham yaşandı.
Diyalog’a konuşan vatandaşlar, hem değişiklik olması, hem de yılbaşı süslemeleriyle dikkat çeken çarşılarda vakit geçirmek için geçiş yaptıklarını
söyledi. Bazı vatandaşlar “niyetimiz alış¬veriş değil, Noel süslemelerini görmek ve gezmektir” dedi.


Diyalog





 
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