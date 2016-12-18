Güneye Akın Var



Kuzey Kıbrıs’taki esnaf 13’üncü maaşların bir an önce ödenmesini ve çarşının canlanmasını beklerken, Güney Kıbrıs’a yönelik alış¬verişziyaretlerindeki yoğunluk dikkat çekiyor.Havanın soğuk olmasına karşın dün çok sayıda vatandaş, sınır kapılarından geçerek güneydeki alış¬veriş merkıezlerine akın etti.Özellikle başkent Lefkoşa’nın Metehan sınır kapısında izdiham yaşandı.Diyalog’a konuşan vatandaşlar, hem değişiklik olması, hem de yılbaşı süslemeleriyle dikkat çeken çarşılarda vakit geçirmek için geçiş yaptıklarınısöyledi. Bazı vatandaşlar “niyetimiz alış¬veriş değil, Noel süslemelerini görmek ve gezmektir” dedi.Diyalog