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11 Mayıs 2017 Perşembe 11:53

Güney’den Kuzey’e Kaçak Koyun Getirdiler

Güney'den Kuzey'e Kaçak Koyun Getirdiler
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Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Güney Kıbrıs’tan aldıkları küçükbaş hayvanları güderek ülkemize askeri yasak bölgeyi ihlal ederek getirmek isteyen zanlılar İbrahim Kedi ve Mustafa Parıldak tutuklanmasının ardından dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü huzurda bulunan zanlılar İbrahim Kedi ve Mustafa Parıldak’ın 10 Mayıs tarihinde saat 15.30 sıralarında Luricina bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a gittiklerini ve orada anlaşmış oldukları bir çobandan 13 dişi kuzu ve 30 erkek kuzudan oluşan toplam 43 adet küçükbaş hayvan aldıklarını söyledi. Polis zanlıların konu hayvanları güderek KKTC geçirdikleri sırada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tasarından suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını konu hayvanların devlet üretme çiftliğinde bakıma alındığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmelerine emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca zanlı İbrahim Kedi’nin KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer bin TL, zanlı Mustafa Parıldak’ın ise 2 kefilin 20’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.  
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Güney’den Kuzey’e Kaçak Koyun Getirdiler
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