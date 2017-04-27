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27 Nisan 2017 Perşembe 07:10

Güney’den Getirip Kuzey’de Sattı

Güney'den Getirip Kuzey'de Sattı
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Girne’de bir otel odasına yapılan baskında 24 gram kokain ele geçirildi. Kokaini 35 gram olarak KKTC’ye getirip 11 gramını satan Andrejs Sprogis tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, ihbar üzerine Girne’de bir otelin odasına baskın düzenledi.
47 yaşındaki Litvanya uyruklu Andrejs Sprogis’in kalmakta olduğu odada yapılan aramada 24 gram kokain ele geçirildi.
Zanlı Andrejs Sprogis kokaini 21 Nisan tarihinde 35 gram olarak Güney’den ithal ettiğini itiraf etti.
Mahkeme emri ile tutuklanan zanlı Sprogis tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı Sprogis aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, kayıp emarelerin bulunabilmesi için 2 gün tutukluluk emri verdi.

35 gram olarak Güney’den ithal ettiğini itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz, zanlının önceki gün Şehit Özdemir Sokak’ta faaliyet gösteren bir otel odasında tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Cemal Ramiz, Andrejs Sprogis’in kalmakta olduğu odada ele geçirilen 24 gram kokain’in yanı sıra, üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet küçük metal kaşık, bir adet hassas terazi ele geçirildiğini söyledi.

Sprogis’ten yapılan sorgulamada ise kokaini 35 gram olarak 21 Nisan’da Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği yönünde ifade verdiğini kaydeden Ramiz, zanlının uyuşturucunun bir kısmını başka şahıslara verdiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturma memuru Cemal Ramiz, bulunan uyuşturucu miktarının son zamanlarda en yüksek miktar olduğuna dikkati çekerek, uyuşturucuyu satın alanların henüz bulunamadığını belirterek zanlının soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalması talebinde bulundu. 
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Güney’den Getirip Kuzey’de Sattı
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