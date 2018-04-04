GÜNEY KIBRIS VE FRANSA’DAN ARAMA KURTARMA TATBİKATI



Güney Kıbrıs ile Fransa’nın, dün, Güney Kıbrıs’ın sorumluluğu dahilinde bulunan doğu sahillerinde, Uluslararası Arama-Kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi.



Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs ile Fransa tarafından icra edilen “CYFRA-02/18” isimli tatbikata, Fransız “Aquitaine” fırkateyninin de katıldığını yazdı.



Tatbikat senaryosunun, açık denizde, gemi veya platformlarda meydana gelen deniz kazasıyla ilgili olduğunu, bu nedenle Larnaka Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından ulusal “NEARHOS” planının devreye sokulduğunu yazan gazete, Rum Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, tatbikata, RMMO Deniz Kuvveti’ne ait “Ammohostos” devriye botunun yanı sıra polise bağlı uçuş unsurlarının da katıldığını belirtti.



Habere göre, tatbikat, arama-kurtarma olaylarının veya Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki ve Güney Kıbrıs’ın arama-kurtarma bölgesindeki, faaliyetler sırasında ortaya çıkması mümkün durumların göğüslenmesi için işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesine dayanıyor.