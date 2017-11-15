Güney'de KKTC Domatesine Tepki!

KKTC’den Güney’e büyük miktarda domates gittiği, bunun için yasal yollar kullanılmasına karşın Rum üreticinin “haksız rekabetten” şikayet ettiği; Rum Yönetimini de “çifte standart uygulamakla” suçladığı bildirildi.Fileleftheros haberi “Piyasa sözde İşgal Bölgeleri Domatesi Doldu… Seracılar Haksız Rekabetten Şikayet Ediyor ve Tedbir Uyarısında Bulunuyor… Özgür Bölgelerde Üretim Bakteri Yüzünden Düşük” başlık ve spotlarıyla aktardı.Gazete, Rum seracıların “haksız rekabetten” şikayet etmelerine karşın Rum yetkililerin KKTC’den Güney’e gönderilen ürünlere, tarım ilacı başta olmak üzere yeterli denetim yapmadığından şikayet ettiklerini yazdı.Habere göre bu protestoya, son dönemde KKTC’den Rum piyasasına büyük miktarda, “üzerinde menşe ibaresi bulunmadığı” iddia edilen domates ithal edilmesi neden oldu.Rum Seracılar Birliği Başkanı Angelos Angeli Rum tarafında üretimin kısıtlı olduğu ve perakende fiyatının arttığı bir dönemde KKTC’den Güney’e büyük miktarda domates ithal edilmesinin büyük bir sorun yarattığını savundu; Rum üreticilerin kilosunu 1.30 Euro’dan verdiği domatesin piyasada kilosu 2.30 Euro’ya satıldığını açıkladı.Angeli Rum Yönetiminin, KKTC menşeli tarım ilacı kullanıp kullanmadıkları konusunda Rum üreticileri denetlerken KKTC’den Güney’e sebze ithaline izin verdiğini söyledi.KKTC’de, Rum tarafında kullanımı yasak olan tarım ilacı kullanıldığını, oysa bu dönemde Rum tarafındaki seraları etkileyen bir bakteri bulunduğunu, ilgili tarım ilacının kullanımı da yasak olduğundan üretimin düştüğünü kaydeden Angeli, Rum Yönetimini Rum üreticilere çifte standart uygulamakla suçladı.