Güney'de 'Babalık İzni' Yürürlüğe Giriyor

Güney Kıbrıs'ta babalara iki hafta boyunca babalık izni hakkı veren yeni bir yasa yürürlüğe girdi.

Rum Sosyal güvenlik hizmetleri uzmanı Christina Hadjinicolaou, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, bugün itibariyle doğan ve evlat edinilenlerin yanında, son 16 haftasında çocuğu doğan veya evlat edinilen diğer herkesin de başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Babalar, babalık izninin başlangıcından itibaren 21 gün içinde ilgili sübvansiyon başvurusunu Hizmetler'e teslim etmesi gerekiyor

Babalık izni iki ardışık hafta içindir ve sadece çocuğun doğumundan veya evlat edinilme tarihinden itibaren 16 hafta içinde kullanılabilinecek.

Sosyal güvenlik hizmetleri, annelerin annelik izninde olduğu gibi, haftalık maaşlarının yüzde 72'sini kendileri için ödeyeceklerini de söyledi

"Yasalar, anneler için olduğu gibi, bir babanın ücretli babalık izni hakkını koruyor ... Zaten çok fazla ilgi var" dedi.

Bir baba işverenlerine, bunu yapmayı planladığı tarihten en az 15 gün önce hakkını kullanma niyetini bildirmelidir. Ayrıca, Güney Kıbrıs'ın sosyal sigorta sistemine katkıda bulunmaları ve evli olmaları gerekiyor.

KAYNAK: in-cyprus.com ÇEVİRİ: HABER KIBRIS